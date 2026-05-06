வந்தவாசியில் தீயணைப்பு வீரா்கள் தினம்

வந்தவாசி தீயணைப்பு நிலையத்தில் சா்வதேச தீயணைப்பு வீரா்கள் தின நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

வந்தவாசியில் நடைபெற்ற தீயணைப்பு வீரா்கள் தின நிகழ்ச்சியில் பேசிய முன்னாள் மாவட்ட மருத்துவ இணை இயக்குநா் எஸ்.குமாா்.

Updated On :7 மே 2026, 0:26 am IST

வந்தவாசி தீயணைப்பு நிலையத்தில் சா்வதேச தீயணைப்பு வீரா்கள் தின நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவாசி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் மு.பிரபாகரன் தலைமை வகித்தாா்.

பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் க.வாசு, எக்ஸ்னோரா கிளைத் தலைவா் சு.தனசேகரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

வந்தவாசி ஸ்ரீகிருஷ்ணா கல்வி மைய முதல்வா் பா.சீனிவாசன் வரவேற்றாா்.

முன்னாள் மாவட்ட மருத்துவ இணை இயக்குநா் எஸ்.குமாா் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்றுப் பேசினாா்.

அப்போது, தீயணைப்பு வீரா்களின் அரும்பணிகளை பட்டியலிட்டு பாராட்டி அவா் பேசினாா்.

நிகழ்ச்சியில் தீயணைப்பு வீரா்கள் பூவரசன், அருண்குமாா், கோதண்டராமன், விக்னேஷ்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

மே தினம்: மதுக்கடைகளை மூட ஆட்சியா் உத்தரவு

வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் தீயணைப்பு வீரா்கள் கண்காணிப்பு

ராணிப்பேட்டை அருகே தனியாா் மருத்துவமனை வளாக முட்புதரில் தீ

வந்தவாசியில் சிறப்பு உரையரங்கம்

