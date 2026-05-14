அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.33 கோடி

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் உண்டியல்கள் காணிக்கை எண்ணப்பட்டதில் ரூ.4.33 கோடி கிடைத்தது.
அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் ஒவ்வொரு மாதமும் பெளா்ணமி நிறைவடைந்து உண்டியல்கள் திறந்து காணிக்கை எண்ணப்படுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், சித்திரை பெளா்ணமி நிறைவடைந்ததையடுத்து, செவ்வாய்க்கிழமை கோயிலில் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள உண்டியல்கள் மற்றும் கிரிவலப் பாதையில் உள்ள உண்டியல்கள் என நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட உண்டியல்கள் திறந்து காணிக்கை எண்ணப்பட்டது.
கோயில் வளாகத்தில் உள்ள அலங்கார மண்டபத்தில் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி கோயில் இணை ஆணையா் பரணிதரன் மேற்பாா்வையில் நடைபெற்றது.
இதில் உண்டியல் காணிக்கையாக ரொக்கம் ரூ.4 கோடியே 33 லட்சத்து 72 ஆயிரத்து 935 ரூபாயும், தங்கம் 165 கிராமும், வெள்ளி 1.240 கிலோவும் கிடைத்துள்ளது என்று கோயில் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
