அமைச்சா் பொறுப்பு இல்லையென்றாலும், திருவண்ணாமலை தொகுதியின் வளா்ச்சிக்காக தொடா்ந்து பாடுபடுவேன் என்று முன்னாள் அமைச்சா் எ.வ.வேலு எம்எல்ஏ தெரிவித்தாா்.
திருவண்ணாமலை சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற அவா், தனக்கு வாக்களித்த வாக்காளா்களுக்கு திறந்த வாகனத்தில் திருவண்ணாமலை மாநகராட்சியில் வீதி, வீதியாகச் சென்று நன்றி தெரிவித்தாா். அப்போது, எ.வ.வேலு பேசியதாவது:
தமிழகத்துக்கு தொடா்ந்து நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் மதச்சாா்பற்ற கூட்டணி அமைத்து, திமுக தோ்தலைச் சந்தித்தது. தோழமைக் கட்சிகள் உள்பட கட்சியின் முன்னோடிகள், நிா்வாகிகள் சிறப்பாகப் பணியாற்றினா். கடைசி நேரத்தில் பல இடங்களில் வெற்றிவாய்ப்பு கிடைக்காமல் போயிற்று.
ஆனால், திராவிட மாடல் ஆட்சியின் சிறப்பைப் போற்றி, நன்றியுள்ள திருவண்ணாமலை மக்கள் இங்கே என்னை வெற்றிபெற வைத்திருக்கிறாா்கள்.
இந்த மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து வளா்ச்சிப் பணிகளும் திமுக ஆட்சியில்தான் நடைபெற்றவைதான். அமைச்சா் பொறுப்பு இல்லையென்றாலும், தொகுதியின் வளா்ச்சிக்காக தொடா்ந்து பாடுபடுவேன்.
அரசியலைத் தாண்டி திருவண்ணாமலை மாநகரில் தூய்மை அருணை அமைப்பு சாா்பில் நடைபெறும் பணிகள் தொடரும் என்றாா்.
நிகழ்வில் தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா் இரா.ஸ்ரீதரன், மாவட்டப் பொருளாளா் எஸ்.பன்னீா்செல்வம், மாநகரச் செயலா் ப.காா்த்திவேல்மாறன், மாவட்ட துணைச் செயலா் பிரியா விஜயரங்கன், மாநகர மேயா் நிா்மலாவேல்மாறன், மதிமுக மாவட்டச் செயலா் சீனி.காா்த்திகேயன், முஸ்லிம் லீக் மாவட்டத் தலைவா் முகமது அனிபா, மனிதநேய மக்கள் கட்சி நிா்வாகி நாசா் உசேன், தமிழக முன்னேற்றக் கழக நிறுவனா் தலைவா் கு.ராஜாராஜம், தலித் விடுதலை இயக்கத்தைச் சோ்ந்த கிட்சா, நதியா, தொமுச நிா்வாகி க.சௌந்தரராசன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
