Dinamani
இன்று முதல்வா் பதவியை ராஜிநாமா செய்கிறாா் சித்தராமையா: புதிய முதல்வராகிறாா் டி.கே. சிவகுமாா்ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் தோல்வி - ஹைதராபாத் அணி வெளியேறியதுமமதா, ஸ்டாலினின் தோல்விக்கு எஸ்ஐஆர் பணிகளே காரணம்! ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் குற்றச்சாட்டு!பொது இடங்களில் மாடுகளை வெட்டத் தடை: நீதிமன்றம்பவர்பிளேவில் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி!உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக 5 பேர் பரிந்துரை! தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மோகனா!நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்! விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது!பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்!
/
திருவண்ணாமலை

நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் பணம் வழங்காததைக் கண்டித்து போராட்டம்

News image
Updated On :28 மே 2026, 12:41 am IST

Syndication

செய்யாறு அருகே நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் ரூ.5 கோடிக்கு மேல் பணம் பட்டுவாடா செய்யப்படாமல் உள்ளதைக் கண்டித்து புதன்கிழமை விவசாயிகள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வெம்பாக்கம் வட்டம், நாட்டேரி கிராமத்தில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக தனியாா் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையத்தில் பிரம்மதேசம், பொக்கசமுத்திரம், தென்னம்பட்டு, ராந்தம் உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் இருந்து பல நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் அறுவடை செய்த நெல்லை கொண்டு வந்து விற்பனை செய்துள்ளனா்.

விற்பனை செய்த விவசாயிகளுக்கு இதுவரை பணம் வழங்க வில்லையாம். மேலும், 40 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகளுக்கு சுமாா் ஐந்து கோடிக்கு மேல் விவசாயிகளுக்கு பணம் பட்டுவாடா செய்ய வேண்டியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

உண்ணாவிரதப் போராட்டம்:

இதனால், ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள் உடனடியாக பணம் வழங்க வலியுறுத்தி விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் சோமசுந்தரம், ஆனந்தன், ரவி ஆகியோா் தலைமையில் 25 பெண்கள் உள்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்

தகவல் அறிந்த தூசி காவல் ஆய்வாளா் கோபால் மற்றும் பிரம்மதேசம் போலீஸாா், நாட்டேரி வருவாய் ஆய்வாளா் வெங்கடேசன், கிராம நிா்வாக அலுவலா் பாண்டியன் ஆகியோா் வந்து உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டிருந்த விவசாயிகளிடையே பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி சமாதானம் செய்தனா்.

மேலும், 5 நாள்களுக்குள் பணம் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்வதாக உறுதி அளித்ததின் பேரில் விவசாயிகள் போராட்டத்தைக் கைவிட்டனா்.

தொடர்புடையது

நெல்லுக்கான நிலுவைத் தொகை வழங்கக் கோரி விவசாயிகள் போராட்டம்

நெல்லுக்கான நிலுவைத் தொகை வழங்கக் கோரி விவசாயிகள் போராட்டம்

விவசாயிகளிடம் இடைத்தரகா்கள் பணம் பறிப்பதை தடுக்கக் கோரி மனு: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

விவசாயிகளிடம் இடைத்தரகா்கள் பணம் பறிப்பதை தடுக்கக் கோரி மனு: உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 171 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறப்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 171 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறப்பு

ஒத்திவாக்கம் நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் எம்எல்ஏ விஜயராஜ் ஆய்வு

ஒத்திவாக்கம் நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் எம்எல்ஏ விஜயராஜ் ஆய்வு

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK