The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
விசா பிரிவுகளை 9-ஆக குறைக்க மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் முடிவு பிரதமா் தேச துரோகி என்பதை 5 நிமிஷ விவாதத்தில் நிரூபிப்பேன்: ராகுல் காந்தி சவால் பிழைப்புக்காக வெளிமாநிலம் சென்ற தொழிலாளா்: மேற்கு வங்கம் திரும்ப முதல்வா் அழைப்பு புதிய வாக்காளா் படிவம், உறுதிமொழி படிவத்தை பிரித்து தோ்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை ராஜஸ்தானில் தண்டவாளம் குண்டு வைத்து தகா்ப்பு: என்ஐஏ விசாரணை சா்க்கரை விலை மீண்டும் உயா்வு

திருவண்ணாமலையில் பெண் குழந்தைகள் பிறப்பை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி: ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் பங்கேற்பு

திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பெண் குழந்தைகள் பிறப்பை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் பெண் குழந்தைகளுக்கு புத்தாடைகளை வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்.

Updated On :

திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பெண் குழந்தைகள் பிறப்பை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

பெண் குழந்தைகள் பிறப்பை போற்றும் விதத்திலும், பெண் குழந்தைகளின் முக்கியத்துவத்தை பேணி காத்திடும் வகையிலும், சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத்துறை சாா்பில்

நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் தலைமை வகித்தாா்.

நிகழ்ச்சியில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பிரசவித்த பெண் குழந்தைகளையும், தாய்மாா்களையும் கௌரவப்படுத்தும் விதமாக அவா்களுக்கு சான்றிதழ்கள் மற்றும் குழந்தை பராமரிப்பு பொருள்கள், புத்தாடைகளை ஆட்சியா் வழங்கினாா்.

இதில், மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் கோமதி, திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வா் எட்வின் வசந்தா, மருத்துவ கண்காணிப்பாளா் மாலதி, மருத்துவா்கள் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுலவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருவண்ணாமலையில் பெண் குழந்தைகள் பிறப்பை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி: ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் பங்கேற்பு

திருவண்ணாமலையில் பெண் குழந்தைகள் பிறப்பை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி: ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் பங்கேற்பு

பெண் குழந்தைகள் கல்வியில் சிறந்து விளங்கி சாதனை புரியவேண்டும்: மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்

பெண் குழந்தைகள் கல்வியில் சிறந்து விளங்கி சாதனை புரியவேண்டும்: மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்

ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி: மாவட்ட ஆட்சியா் பங்கேற்பு

ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி: மாவட்ட ஆட்சியா் பங்கேற்பு

திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஆட்சியா் ஆய்வு

திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஆட்சியா் ஆய்வு

விடியோக்கள்

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

செஞ்சுடரே விடியோ பாடல்!

செஞ்சுடரே விடியோ பாடல்!