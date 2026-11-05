திருவண்ணாமலையில் பெண் குழந்தைகள் பிறப்பை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி: ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் பங்கேற்பு
திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பெண் குழந்தைகள் பிறப்பை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் பெண் குழந்தைகளுக்கு புத்தாடைகளை வழங்கிய மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்.
திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பெண் குழந்தைகள் பிறப்பை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
பெண் குழந்தைகள் பிறப்பை போற்றும் விதத்திலும், பெண் குழந்தைகளின் முக்கியத்துவத்தை பேணி காத்திடும் வகையிலும், சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத்துறை சாா்பில்
நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் தலைமை வகித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பிரசவித்த பெண் குழந்தைகளையும், தாய்மாா்களையும் கௌரவப்படுத்தும் விதமாக அவா்களுக்கு சான்றிதழ்கள் மற்றும் குழந்தை பராமரிப்பு பொருள்கள், புத்தாடைகளை ஆட்சியா் வழங்கினாா்.
இதில், மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் கோமதி, திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வா் எட்வின் வசந்தா, மருத்துவ கண்காணிப்பாளா் மாலதி, மருத்துவா்கள் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுலவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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