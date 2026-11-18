திருவண்ணாமலை மகாதீபத்துக்கு இணைவழி கட்டணமில்லா தரிசன டிக்கெட்டுகள்: அறநிலையத் துறை அமைச்சா் சீ.ரமேஷ் தகவல்
பரணி, மகா தீபத்துக்கு நிகழாண்டு இணையவழி கட்டணமில்லா தரிசன டிக்கெட்டுகள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு வருவதாக தமிழக இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் சீ.ரமேஷ் தெரிவித்தாா்.
அமைச்சா் ரமேஷ். - கோப்புப்படம்
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் காா்த்திகை தீபத் திருவிழாவையொட்டி, வரும் 24-ஆம் தேதி காலை, மாலை வேளைகளில் ஏற்றப்படவுள்ள பரணி, மகா தீபத்துக்கு நிகழாண்டு இணையவழி கட்டணமில்லா தரிசன டிக்கெட்டுகள் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு வருவதாக தமிழக இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் சீ.ரமேஷ் தெரிவித்தாா்.
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் காா்த்திகை தீபத் திருவிழா முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க், போளூா் எம்எல்ஏ ஆா்.அபிஷேக் ஆகியோா் முன்னிலையில் ஆட்சியரகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்த அமைச்சா் சீ.ரமேஷ், தீபத்திருவிழா முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டாா். இதைத் தொடா்ந்து, அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் வரும் 24-ஆம் தேதி அதிகாலை பரணி தீபமும், மாலையில் கோயில் பின்புறம் உள்ள 2,668 அடி உயர மலையில் மகா தீபமும் ஏற்றப்படவுள்ளது.
கடந்த ஆண்டுகளில் பரணி, மகா தீபத்துக்கு கட்டண டிக்கெட்டுகள் அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் இணையதளம் மூலம் முன்பதிவு செய்யப்பட்டு வந்தன. நிகழாண்டு கட்டணமின்றி பரணி, மகா தீப தரிசனத்துக்கு பக்தா்கள் இணையதளம் மூலம் முன்பதிவு செய்யலாம். இதற்கான முன்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
முன்பதிவு செய்யும் பக்தா்கள் குலுக்கல் முறையில் தோ்வு செய்யப்பட்டு, பரணி தீபத்துக்கு உள்ளூா் பக்தா்கள் 500 பேரும், வெளியூா் பக்தா்கள் 500 பேரும் என மொத்தம் 1,000 பேரும், மகா தீபத்துக்கு உள்ளூா் பக்தா்கள் 1,000 பேரும், வெளியூா் பக்தா்கள் 1,000 பேரும் என மொத்தம் 2,000 பேரும் அனுமதிக்கப்பட உள்ளனா்.
இணையதளத்தில் கோளாறு ஏற்பட்ட நிலையில் அது சரிசெய்யப்பட்டு முன்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. முன்பதிவு செய்தவா்கள் கணினியில் குலுக்கல் முறையில் வெள்ளிக்கிழமை (நவ,20) மாலை தோ்வு செய்யப்படுவாா்கள்.
அனைத்து கோயில்களிலும் அறங்காவலா் குழுத் தலைவரை நியமிப்பதற்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. விரைவில் அறங்காவலா் குழு நியமிக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
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