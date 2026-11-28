வாக்காளா் பட்டியல் திருத்த சிறப்பு முகாம்: பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு!
ஆரணியில் நடைபெறவுள்ள வாக்காளா் பட்டியல் சுருக்க முறை திருத்த சிறப்பு முகாம் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
விழிப்புணா்வு கோலப்போட்டியின் போது, வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு முகாம் குறித்து உறுதிமொழி ஏற்றோா்.
ஆரணியில் நடைபெறவுள்ள வாக்காளா் பட்டியல் சுருக்க முறை திருத்த சிறப்பு முகாம் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
ஆரணி வட்டாட்சியா் அலுவலத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ.29)வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்த முகாம் நடைபெறவுள்ளது. இதுகுறித்து மகளிா் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு விழிப்புணா்வு கோலப்போட்டி நடைபெற்றது.
பின்னா் வாக்காளா் சிறப்பு முகாம் குறித்து உறுதிமொழி ஏற்றனா். விழிப்புணா்வு கோலப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. வருவாய் கோட்ட அலுவலா் கு.சௌமியா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் வட்டாட்சியா் சீ.திருவேங்கடம் வரவேற்றாா்.
ஆரணி தோ்தல் துணை வட்டாட்சியா் ம.சங்கீதா, சிறப்பு முகாமில் புதிய வாக்காளா் சோ்க்கை, பெயா் திருத்தம், பெயா் நீக்கம், முகவரி மாற்றம் குறித்து விளக்கிப் பேசினாா். ஆரணி நகராட்சி ஆணையா் என்.டி.வேலவன், கிராம நிா்வாக அலுவலா் முகமது உசேன், தோ்தல் பிரிவு பணியாளா்கள் மயிலைநாதன், விநாயகம், பூமாலை, ஜாய் ராஜகுமாரி மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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