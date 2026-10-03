புரட்டாசி 3-ஆவது சனிக்கிழமை: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு
புரட்டாசி 3-ஆவது சனிக்கிழமை: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு
புரட்டாசி 3-ஆவது சனிக்கிழமையையொட்டி, திருவண்ணமலை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் அமைந்துள்ள பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றன.
செய்யாறு வட்டம், கூழமந்தல் ஸ்ரீபேசும் பெருமாள் கோயிலில் சனிக்கிழமை அதிகாலை சுவாமிக்கு சிறப்பு திருமஞ்சனம், அபிஷேகம், அலங்காரம், ஆராதனைகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து, சிறப்பு பூஜைகள், அா்ச்சனை மற்றும் தீபாராதனை நடைபெற்றது. திராளான பக்தா்கள் கோயிலுக்கு வந்து ஸ்ரீபேசும் பெருமாளை தரிசித்தனா்.
செய்யாறு ஸ்ரீஆதிகேச பெருமாள் கோயிலில் கண்ணாடி அறையில் ஸ்ரீசீதா, கோதண்டராமா், லட்சுமணா், அனுமானுடன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஆதிகேச பெருமாள் அருள்பாலித்தாா். இதேபோல, செய்யாறு திருவோத்தூா் ஸ்ரீவேதபுரீஸ்வரா் கோயிலிலும் சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.
செங்கத்தில்...: செங்கம் வேணுகோபால பாா்த்தசாரதி பெருமாள் கோயிலில் சனிக்கிழமை அதிகாலை சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்று தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. பின்னா், சுவாமி வெள்ளிக் கவச அலங்காரத்தில் வாணவேடிக்கையுடன் வீதியுலா வந்தாா்.
மாலை வேணுகோபால பாா்த்தசாரதி பெருமாளுக்கு சிறப்பு அலங்காரம், ஆராதனை நடைபெற்றது. மேலும், கோயில் வளாகத்தில் பரதநாட்டியம், சொற்பொழிவு உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இதில், ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமியை வழிபட்டனா்.
இதேபோல, வந்தவாசியை அடுத்த சளுக்கை கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீசுகா் நாராயண பெருமாள், எரமலூா் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீசுந்தரவரதலஷ்மி நாராயண பெருமாள் கோயில்களிலும் சுவாமிக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்தக் கோயில்களில் ஏராளமான பக்தா்கள் சுவாமியை வழிபட்டனா்.
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