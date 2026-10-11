178 மதுப்புட்டிகள், காா் பறிமுதல்: மூன்று போ் கைது
செய்யாறு அருகே 178 மதுப்புட்டிகளுடன் வந்த காரை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், ஆற்காட்டைச் சோ்ந்த மூவரை கைது செய்தனா்.
பிரதிப் படம்
செய்யாறு அருகே 178 மதுப்புட்டிகளுடன் வந்த காரை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், ஆற்காட்டைச் சோ்ந்த மூவரை கைது செய்தனா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு காவல் உள்கோட்டம், மோரணம் காவல் சரகப் பகுதிக்குள்பட்ட ராந்தம் சோதனைச் சாவடியில் போலீஸாா் சனிக்கிழமை வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது, புதுச்சேரியில் இருந்து ஆற்காடு நோக்கிச் சென்ற காரை நிறுத்தி சோதனையிட்டனா். இதில், காரில் இருந்த 100 மி.லி. அளவுள்ள மதுப்புட்டிகள் 168, 700 மி.லி.அளவுள்ள மதுப்புட்டிகள் 7, 750 மி.லி. அளவுள்ள மதுப்புட்டி ஒன்று, 250 மி.லி. அளவுள்ள மதுப்புட்டி ஒன்று என மொத்தம் 178 மதுப்புட்டிகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், காரையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
இதுகுறித்து மோரணம் காவல் உதவி ஆய்வாளா் சுப்பிரமணி வழக்குப் பதிவு செய்து, ஆற்காடு வட்டம், சின்னதக்கை கிராமத்தைச் சோ்ந்த கோபி (27), சந்தோஷ் (26), வசந்த் (20) ஆகியோரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தாா்.
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