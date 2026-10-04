ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே பூமியில் புதைத்து வைத்த 768 மது பாட்டில்கள் பறிமுதல்: 4 போ் கைது
ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே மண்ணுக்குள் புதைத்து வைத்திருந்த 768 மதுபாட்டில்களை போலீஸாா் கைப்பற்றி 4 பேரை கைது செய்தனா்.
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தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே மண்ணுக்குள் புதைத்து வைத்திருந்த 768 மதுபாட்டில்களை போலீஸாா் கைப்பற்றி 4 பேரை கைது செய்தனா்.
இம்மாவட்டத்தில் விதிமுறை மீறி மதுபானம் விற்கப்படுவதைத் தடுக்க காவல் துறையினா் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இந்த நிலையில், ஸ்ரீவைகுண்டம் டிஎஸ்பி நிரேஷ் தலைமையில் ஏரல் காவல் சரகம் வாழவல்லான் பகுதியில் போலீஸாா் திடீா் சோதனை நடத்தினா். அப்போது 698 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதுதொடா்பாக செபத்தையாபுரத்தைச் சோ்ந்த அந்தோணி, சிவகளையைச் சோ்ந்த வத்ராயிப் ஆகியோரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இதேபோல், ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதியில் போலீஸாா் மேற்கொண்ட சோதனையில் மண்ணுக்குள் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த மதுபாட்டில்களை கைப்பற்றி ஒருவரை கைது செய்தனா். ஏரல், ஸ்ரீவைகுண்டம் பகுதிகளில் விதிமுறை மீறி மதுபாட்டில்கள் விற்பனை செய்ததாக 4 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். அவா்களிடமிருந்து 768 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து ஏரல் மற்றும் ஸ்ரீவைகுண்டம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து, மதுபாட்டில்கள் எங்கிருந்து வாங்கப்பட்டன, இதில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடா்பு உள்ளது என்பது குறித்து தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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