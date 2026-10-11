குண்ணத்தூரில் காளை விடும் திருவிழா
ஆரணியை அடுத்த குண்ணத்தூா் கிராமத்தில் காளை விடும் திருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
குண்ணத்தூா் கிராமத்தில் நடைபெற்ற காளை விடும் திருவிழாவில் சீறிப்பாய்ந்து வரும் காளை.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணியை அடுத்த குண்ணத்தூா் கிராமத்தில் காளை விடும் திருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
67-ஆம் ஆண்டாக நடைபெற்ற இதில், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, வேலூா், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து 300-க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்றன.
குறிப்பிட்ட நேரத்தில் குறிப்பிட்ட இலக்கை அடைந்த காளையின் உரிமையாளருக்கு விழாக் குழு சாா்பில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. விழாவில் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் இருந்து இளைஞா்கள், காளை பிடி வீரா்கள், பொதுமக்கள் என திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.
முதல் பரிசு பெற்ற காளைக்கு ரூ.1 லட்சத்து 25ஆயிரம், 2-ஆவது பரிசு பெற்ற காளைக்கு ரூ.1 லட்சம், 3-ஆவது பரிசு பெற்ற காளைக்கு ரூ.80 ஆயிரம், 4-ஆவது பரிசு பெற்ற காளைக்கு ரூ.60ஆயிரம், 5-ஆவது பரிசு பெற்ற காளைக்கு ரூ.50 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டது. மேலும் தொடா்ந்து பரிசு பெற்ற காளைக்கு ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை ஊா் பொதுமக்கள், இளைஞா்கள் செய்திருந்தனா்.
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