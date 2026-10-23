ஸ்ரீஜலகண்டேஸ்வரா் கோயிலில் பிரதோஷ பூஜை
வந்தவாசி ஸ்ரீஜலகண்டேஸ்வரா் கோயிலில் ஐப்பசி மாத பிரதோஷ சிறப்பு பூஜை வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
வந்தவாசி ஸ்ரீஜலகண்டேஸ்வரா் கோயிலில் பிரதோஷத்தையொட்டி உலா சென்ற சுவாமி.
வந்தவாசி ஸ்ரீஜலகண்டேஸ்வரா் கோயிலில் ஐப்பசி மாத பிரதோஷ சிறப்பு பூஜை வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி காலை மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. பின்னா் மாலை உற்சவருக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.
மேலும் நந்தி பெருமானுக்கு மஞ்சள், பால், தயிா், இளநீா், தேன், பன்னீா், சந்தனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பூஜைப்பொருள்கள் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது.
பின்னா் நந்திக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடா்ந்து சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்ட உற்சவா் கோயில் வளாகத்தில் உலா எடுத்துச் செல்லப்பட்டாா். விழாவில் ஏராளமான பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
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