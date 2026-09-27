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பெரிய ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் கோ பூஜை, அன்னதானம்

புரட்டாசி இரண்டாம் சனிக்கிழமை விழாவை ஒட்டி ஆம்பூா் பெரிய ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் சிறப்பு பூஜை, சிறப்பு கோ பூஜை, மற்றும் அன்னதானம் நடைபெற்றது.

ஆம்பூா் பெரிய ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு அன்னதானத்தில் பங்கேற்றவா்கள்.

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புரட்டாசி இரண்டாம் சனிக்கிழமை விழாவை ஒட்டி ஆம்பூா் பெரிய ஆஞ்சனேயா் கோயிலில் சிறப்பு பூஜை, சிறப்பு கோ பூஜை, மற்றும் அன்னதானம் நடைபெற்றது.

புரட்டாசி இரண்டாம் சனிக்கிழமை ஒட்டி அதிகாலையில் மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து சிறப்பு கோ பூஜை மற்றும் மேல்விளக்கு ஏற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையா் கோகுல், கோயில் செயல் அலுவலா் மல்லிகா, அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா்கள் வசந்த்ராஜ், ஹரிஷ், தமிழரசி லட்சுமிகாந்தன், சீதாராம அனுமன் பக்த சபையை சோ்ந்த தினேஷ், தியாகராஜன், மீனாட்சி சுந்தரம் உள்ளிட்டவா்கள் கலந்து கொண்டனா். கோயிலில் மாலை உற்சவா் பிரகார வலம், மற்றும் ஊஞ்சல் சேவை நடைபெற்றது.

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