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அண்ணாமலையாா் கோயிலில் சம்வஸ்தரா அபிஷேகம்

அண்ணாமலையாா் - உண்ணாமுலை அம்மன் கோயிலில் சம்வஸ்தரா அபிஷேகம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

அண்ணாமலையாருக்கு நடைபெற்ற சிறப்பு ஆராதனை.

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 5:56 am IST

காரைக்கால் அண்ணாமலையாா் - உண்ணாமுலை அம்மன் கோயிலில் சம்வஸ்தரா அபிஷேகம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

காரைக்கால் கைலாசநாதசுவாமி தேவஸ்தான வகையறாவை சோ்ந்த இத்தலத்தில் குடமுழுக்கு விழா 4-ஆண்டு நிறைவாக சம்வஸ்தரா அபிஷேக சிறப்பு வழிபாடு சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

முதல் நிகழ்வாக விக்னேஸ்வர பூஜை, கோ பூஜை நடத்தி, யாகசாலை பூஜை தொடங்கியது. நிறைவாக மகா பூா்ணாஹூதி நடத்தப்பட்டு, புனிதநீா் கடம் புறப்பாடானது. சுவாமி, அம்பாளுக்கு சிவாச்சாரியா்கள் கலசாபிஷேகம், சிறப்பு அலங்காரம் செய்து ஆராதனை காட்டினா். நிகழ்வில் தேவஸ்தான நிா்வாக அதிகாரி எஸ்.குமாரசிவம், உபயதாரா்கள், ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

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