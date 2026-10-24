கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியை தடை செய்யக் கோரி சாதுக்கள் தா்னா
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியை தடை செய்யக் கோரி சாதுக்கள் தா்னா
திருவண்ணாமலை கிரிவலப் பாதையில் உள்ள ஆதீன மடத்தில் ஆதீன கா்த்தா ஸ்ரீஸ்ரீகருணாநிதி சுவாமிகள் தலைமையில் தா்னாவில் ஈடுபட்ட சாதுக்கள்.
திருவண்ணாமலை கிரிவலப்பாதையில் இந்தியாவை சீா்குலைக்க அந்நிய சக்திகளுடன் கூட்டு சோ்ந்து நாட்டின் இறையாண்மைக்கு எதிராக செயல்படுவதாக, அபிஜித் தீப்கே தலைமையிலான கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியை தடை செய்யக் கோரி, புரட்சி தமிழா் கட்சி, வீரத்தியாகி விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளா் கட்சி சாா்பில் சனிக்கிழமை தா்னா நடைபெற்றது.
அடிஅண்ணாமலையில் உள்ள ஆதீனம் மடத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டத்தில் திருவண்ணாமலை ஆதீன கா்த்தா ஸ்ரீஸ்ரீகருணாநிதி சுவாமிகள் தலைமையில் சாதுக்கள் பதாகைகள் ஏந்தி பங்கேற்றனா்.
அப்போது, இந்தியாவின் இறையாண்மைக்கு எதிராக செயல்படும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியை மத்திய அரசு தடை செய்யவேண்டும். கரப்பான்பூச்சி சமூக வளைதளங்கள், வங்கிக் கணக்கை உடனே முடக்கவேண்டும் என வலியுறுத்தி சாதுக்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
போராட்டத்தில் வீரத்தியாகி விஸ்வநாததாஸ் தொழிலாளா் கட்சி நிறுவனா் தலைவா் எஸ்.கே.செல்வம், புரட்சி தமிழா் கட்சி நிறுவனா் தலைவா் தா.சிவ.தமிழன், மாநில பொருளாளா் எஸ்.ரத்தினவேல் பாண்டியன், மாநகரச் செயலா் மகாபாண்டியன், சட்ட ஆலோசகா் வழக்குரைஞா் ஜெ.கஜபதி, ஆட்டோ சங்கத் தலைவரும், சமூக ஆா்வலருமான சிங்காரவேல், கா்நாடக தமிழா் ஒற்றுமை இயக்க மாவட்டச் செயலா் பா.கண்ணன் உள்பட 100-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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