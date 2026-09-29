கரப்பான்பூச்சி கட்சியை ராஜிநாமா கட்சி என மாற்றியாக வேண்டும்: மத்திய அமைச்சர்
கரப்பான்பூச்சி கட்சியை ராஜிநாமா ஜனதா கட்சி என பெயர் மாற்றியாக வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் வலியுறுத்தியுள்ளது குறித்து...
சிஜேபி தலைவர் அபிஜீத் தீப்கேவுடன் அவருடைய ஆதரவாளர்கள். - கோப்புப் படம்
கரப்பான்பூச்சி கட்சியை ராஜிநாமா ஜனதா கட்சி எனப் பெயர் மாற்றியாக வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அதாவலே செவ்வாய்க்கிழமை (செப். 29) வலியுறுத்தியுள்ளார்.
கடந்த மே 3 ஆம் தேதி நடைபெற்ற நீட் தேர்வில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதைத் தொடர்ந்து அப்போதைய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) போராட்டம் நடத்தியது. இதைத் தொடர்ந்து, அவர் தனது பதவியிலிருந்து விலகினார்.
இதையடுத்து, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தப் பணிகளில் (எஸ்ஐஆர்) தேர்தல் ஆணையர்கள் சுக்பீர் சிங் சாந்து மற்றும் விவேக் ஜோஷி ஆகியோர் கடந்த 10 மாதங்களில் 14 முறை ஆட்சேபம் எழுப்பியதாகவும் ஆனால், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாகச் செயல்பட்டு முடிவுகள் மேற்கொண்டதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின.
ஆகையால், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தனது பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் எனவும் இல்லையேல், போராட்டம் நடத்தப்படும் எனவும் சிஜேபி தற்போது வலியுறுத்தி வருகிறது.
இதுகுறித்து பேசிய மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அதாவலே, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி எதற்கெடுத்தாலும் ராஜிநாமாவைக் கோருவதால், அதன் பெயரை ராஜிநாமா ஜனதா கட்சி என மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மேலும் பேசிய அவர், “அபிஜீத் திப்கே மகாராஷ்டிரத்தைச் சேர்ந்தவர், புத்த மதத்தைச் சேர்ந்தவர் மற்றும் தலித் ஆவார். அவர் அமெரிக்காவில் கல்வி பயின்றார். இந்தத் துறைக்குப் புதியவர். நாடு எதிர்கொள்ளும் பல்வேறு பிரச்னைகளை நாங்கள் அறிவோம். நாட்டின் பிரச்னைகளைத் தீர்க்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடுமையாக உழைத்து வருகிறார்” என்று தெரிவித்தார்.
Summary
Union Minister Ramdas Athawale stated on Tuesday (Sept. 29) that the 'Cockroach Party' should be renamed the 'Resignation Janata Party'.
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