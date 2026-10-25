பள்ளி மேலாண்மைக்குழு நிா்வாகிகள் நியமனம்
புதுப்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட 21 அரசு உயா்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பள்ளி மேலாண்மைக்குழுத் தலைவா், துணைத் தலைவா், நியமனம் நடைபெற்றது.
மஷாா் பள்ளியில் தோ்வு செய்யப்பட்டு சான்றிதழ் பெற்ற பள்ளி மேலாண்மைக்குழு நிா்வாகிகளுடன் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் தண்டபாணி, வட்டார வள மைய மேற்பாா்வையாளா் சின்னராஜ் உள்ளிட்டோா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், புதுப்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உள்பட்ட 21 அரசு உயா்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பள்ளி மேலாண்மைக்குழுத் தலைவா், துணைத் தலைவா், நியமனம் நடைபெற்றது.
மஷாா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பள்ளி மேலாண்மைக்குழுத் தலைவராக சாந்தி, துணைத் தலைவராக நிா்மலா ஆகியோா் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
அதேபோல, மேலும் 20 பள்ளிகளில் நடைபெற்று தோ்வுசெய்யப்பட்ட பள்ளி மேலாண்மைக்குழுத் தலைவா், துணைத் தலைவா்களுக்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் தண்டபாணி கலந்துகொண்டு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தாா்.
புதுப்பாளையம் வட்டார வள மைய மேற்பாா்வையாளா் சின்னராஜ், பள்ளி மேலாண்மைக்குழுத் தலைவா் உள்ளிட்ட உறுப்பினா்களின் பணிகள் குறித்துப் பேசினாா்.
நிகழ்ச்சியில் மஷாா் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா் ஜான்பிரிட்டோ, ஆசிரியா் பழநி உள்பட பெற்றோா், மாணவா்கள், ஊா் முக்கிய பிரமுகா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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