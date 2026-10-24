மருது சகோதரா்கள் நினைவு நாள்: குடியரசு துணைத் தலைவா் அஞ்சலி
விடுதலைப் போராட்ட வீரா்களான மருது சகோதரா்களின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் சனிக்கிழமை அஞ்சலி செலுத்தினாா்.
மருது சகோதரா்கள் நினைவு நாள்: குடியரசு துணைத் தலைவா் அஞ்சலி - x
விடுதலைப் போராட்ட வீரா்களான மருது சகோதரா்களின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் சனிக்கிழமை அஞ்சலி செலுத்தினாா்.
இது குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் அவா் கூறியதாவது:
தாய்நாட்டின் விடுதலைக்காகத் தங்கள் உயிரையும் துச்சமெனக் கருதி, வீரத்துடன் போராடிய விடுதலைப் போராட்ட மாவீரா்களான மருது சகோதரா்களின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு, இன்று (அக்.24) குடியரசு துணைத் தலைவா் மாளிகையில் அவா்களது திருவுருவப் படத்திற்கு மலரஞ்சலி செலுத்தி வணங்கினேன்.
1801-ஆம் ஆண்டு இதே நாளில், இம்மண்ணின் மாண்பையும் தன்மானத்தையும் மகத்தான பாரம்பரியத்தையும் காக்கப் போராடிய சிவகங்கைச் சீமையை ஆண்ட வீரமிகு மருது சகோதரா்கள், ஆங்கிலேயா்களால் தூக்கிலிடப்பட்டனா்.
அந்நிய ஆட்சிக்கு எதிராக அவா்கள் வெளியிட்ட ஜம்புத்தீவு பிரகடனம்’, விடுதலை வேட்கையையும் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் அவா்களின் தொலைநோக்குப் பாா்வையையும் பறைசாற்றும் வரலாற்றுச் சான்றாகத் திகழ்கிறது.
இந்த மகத்தான தியாக நாளில், விடுதலைப் போராட்டத்தில் மட்டுமின்றி, ஆன்மிகப் பணிகளிலும் சிறந்து விளங்கிய மருது சகோதரா்களின் வீரத்தையும் தியாகத்தையும் அா்ப்பணிப்பையும் நினைவுகூா்ந்து போற்றி வணங்குகிறேன் என சி. பி. ராதாகிருஷ்ணன் எக்ஸ் பதிவில் கூறினாா்.
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