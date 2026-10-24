மருது சகோதரர்களுக்கு வீரவணக்கம்: முதல்வர் விஜய்
மருது சகோதரர்களின் நினைவு நாளில் அவர்களுக்கு வீரவணக்கத்தைச் செலுத்துவதாக முதல்வர் விஜய் தெரிவித்திருப்பது குறித்து...
மருது சகோதரர்கள் சிலை, முதல்வர் விஜய் - கோப்புப்படம்
மருது சகோதரர்களின் நினைவு நாளில் அவர்களுக்கு வீரவணக்கத்தைச் செலுத்துவதாக முதல்வர் விஜய் சனிக்கிழமை (அக். 24) தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
தாய்நாட்டின் விடுதலைக்காக தம் இன்னுயிரைத் தியாகம் செய்த, சிவகங்கைச் சீமையை ஆண்ட மருது சகோதரர்களின் நினைவு நாளில், அவர்தம் ஒப்பற்ற வீரத்தையும், அளப்பரிய தியாகத்தையும் போற்றி எனது வீரவணக்கத்தைச் செலுத்துகிறேன்.
இந்தியாவின் முதல் சுதந்திரப் போருக்கு முன்னதாகவே, ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து, அனைவரையும் விடுதலைப் பாதையில் ஒன்றிணைக்கும் வகையில், 'ஜம்புத் தீவு பிரகடனத்தை' முழங்கிப் போராடிய மருது சகோதரர்களின் அர்ப்பணிப்பு போற்றுதலுக்குரியது.
விடுதலை உணர்வைத் தமிழ் மண்ணில் விதைத்த மருது சகோதரர்களின் வீரவரலாறு தலைமுறைகளைக் கடந்தும் நிலைத்திருக்கட்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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Summary
Chief Minister Vijay said on Saturday (Oct. 24) that he would pay tribute to the Marudhu brothers on their memorial day.
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