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மண்ணின் மானம் காத்த மருது சகோதர்களுக்கு மானமிகு வீரவணக்கம்! மு.க. ஸ்டாலின்

மருது சகோதரர்களின் நினைவு நாளில் அவர்களை நினைவுகூர்ந்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பதிவு...

MK stalin

சிவகங்கை திருப்பத்தூரில் உள்ள மருது பாண்டியர்களின் மணிமண்டபத்தில் திமுகவினர் மரியாதை... - X / MK stalin

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மருது சகோதரர்களின் நினைவு நாளில் அவர்களை நினைவுகூர்ந்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார்.

நாட்டின் விடுதலைக்காக ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராட தங்கள் இன்னுயிரை நீத்த சிவகங்கை மருது சகோதரர்களின் நினைவு நாள் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி தலைவர்கள் பலரும் அவர்களை நினைவுகூர்ந்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,

"மண்ணின் மானம் காத்த மருதிருவருக்கு மானமிகு வீரவணக்கம்!

புறநானூற்றுத் தமிழர் வீரத்துக்கு இலக்கணமாக ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து நின்று போர் புரிந்த சிவகங்கைச் சீமையின் சீற்றமிகு காளைகள் பெரிய மருதுவும் சின்ன மருதுவும்.

இந்தியர் அனைவரும் வேற்றுமைகளை மறந்து ஒற்றுமையோடு போராடினால் அந்நியர் ஆட்சியை அடியோடு அகற்றிடலாம் என அனைவருக்கும் முன்பே 'ஜம்புத்தீவு பிரகடனம்' வழியாக முழங்கிய சமூக நல்லிணக்க வீரர்கள் மருது சகோதரர்கள்.

உயிரைத் தியாகம் செய்து விடுதலை உணர்வை விதைத்த அந்தப் போராளிகளின் நினைவு நாளில் அவர்களுக்கு என் வீரவணக்கம்!" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Summary

DMK leader M.K. Stalin is remembering the Marudhu brothers on their death anniversary

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