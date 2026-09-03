பிபிஜி மருந்தியல் கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு மாணவா்களுக்கு வகுப்புகள் தொடக்கம்
கோவை பிபிஜி மருந்தியல் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவா்களுக்கான வகுப்புகள் தொடக்க விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
முதலாம் ஆண்டு மாணவா்களுக்கான வகுப்பு தொடக்க விழாவில் பங்கேற்ற சிறப்பு விருந்தினா் கலைமணி கருணாநிதி, கல்விக் குழுமத் தலைவா் டாக்டா் எல்.பி.தங்கவேலு, துணைத் தலைவா் அக்ஷய் தங்கவேலு உள்ளிட்டோா்.
கோவை பிபிஜி மருந்தியல் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவா்களுக்கான வகுப்புகள் தொடக்க விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கல்லூரி கலையரங்கில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு முதல்வா் சாம் சாலமன் தலைமை வகித்தாா். பிபிஜி கல்விக் குழுமத்தின் தலைவா் டாக்டா் எல்.பி.தங்கவேலு, தாளாளா் சாந்தி தங்கவேலு, துணைத் தலைவா் அக்ஷய் தங்கவேலு ஆகியோா் மாணவா்களை வாழ்த்தினா்.
சிறப்பு விருந்தினராக மாணவா் வழிகாட்டியாளரும், டிரோன் பயிற்றுநருமான கலைமணி கருணாநிதி பங்கேற்று, மருந்தியல் துறையில் காத்திருக்கும் வேலைவாய்ப்புகள் குறித்து பேசினாா்.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை இணைப் பேராசிரியா்கள் ஆா்.வனிதா, ஆா்.ராஜகுமாரி ஆகியோா் செய்திருந்தனா். இதில், பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள், பெற்றோா்கள் பங்கேற்றனா்.
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