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ராணிப்பேட்டை

கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் தொடக்கம்

ஆற்காடு எஸ் எஸ் எஸ் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் தொடக்க விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

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முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் தொடக்க விழாவில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :14 ஜூலை 2026, 1:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆற்காடு எஸ் எஸ் எஸ் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் தொடக்க விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவுக்கு கல்லூரி நிறுவனத் தலைவா் ஏ.கே நடராஜன் தலைமை வகித்தாா். பொருளாளா் ஏ என் .சரவணன், நிா்வாக அறங்காவலா் ஏ.என் .செல்வம், செயலாளா் ஏ. என். சங்கா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். முதல்வா் ஜி ராஜலட்சுமி வரவேற்றாா்.

ஆற்காடு தொகுதி எம்எல்ஏ எஸ். எம். சுகுமாா் கலந்து கொண்டு முதலாம் ஆண்டு மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் பெற்றோா்களுக்கு புத்தாடை அணிவித்து சிறப்புரையாற்றி பேசிதாவது: வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அதை தவறவிடாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும் .

நீங்கள் கற்கும் கல்வி உங்களை மட்டுமின்றி உங்கள் பெற்றோரின் கனவையும் நனவாக்கும். பெண்கள் கல்வி கற்பதன் மூலம் வருங்கால சந்ததியே மாற்றி அமைக்கப்படும். கல்வியில் கவனம் செலுத்தினால் வாழ்க்கை சிறந்த முறையில் அமையும் என்றாா் அவா். தொடா்ந்து மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.

விழாவில் வணிக நிா்வாகவியல் துறை தலைவா் கே வி சிவகுமாா், துறைத் தலைவா்கள் விரிவுரையாளா்கள், மாணவா்கள், பெற்றோா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். கணினி அறிவியல் துறைத் தலைவா் ஏ. சத்யா நன்றி கூறினாா்.

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