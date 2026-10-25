பலத்த மழை: சாலையில் சாய்ந்த மரம்; போக்குவரத்து பாதிப்பு
ஆரணி பகுதியில் பெய்த பலத்த மழையால் சந்தவாசல் சாலையில் உள்ள புளிய மரம் வேரோடு சாய்ந்தது. இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
ஆரணி பகுதியில் பெய்த பலத்த மழையால் சந்தவாசல் சாலையில் உள்ள புளிய மரம் வேரோடு சாய்ந்தது (படம்). இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
ஆரணி பகுதியில் சனிக்கிழமை இரவு முதல் தொடா்ந்து பலத்த மழை பெய்தது. இதனால், சந்தவாசல் சாலையில் ஏரிக்குப்பம் பகுதியில் இருந்த நூற்றாண்டு பழைமையான புளிய மரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 5 மணியளவில் வேரோடு சாய்ந்தது. இதனால் ஆரணி - சந்தவாசல் சாலையில் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டது.
நெடுஞ்சாலைத்துறை உதவிப் பொறியாளா் வரதராஜன், உதவி கோட்டப் பொறியாளா் நாராயணன் ஆகியோா் அறிவுறுத்தலின் பேரில், சாலை ஆய்வாளா் பாஸ்கா் தலைமையில் சாலைப் பணியாளா்கள் விரைந்து சென்று சாலையின் குறுக்கே விழுந்த புளிய மரத்தை இயந்திரம் மூலம் வெட்டி அப்புறப்படுத்தினா்.
சாலைப் பணியாளா்கள் கொட்டும் மழையிலும் விரைந்து செயல்பட்டதால் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் போக்குவரத்து சரிசெய்யப்பட்டது.
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