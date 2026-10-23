குன்னூா் அருகே மரம் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு
குன்னூா் அருகே சப்ளை டிப்போ ராணுவ பகுதி செல்லும் சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை மரம் விழுந்ததால் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
சப்ளை டிப்போ பகுதியில் மரத்தை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள்.
நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூா் அருகே சப்ளை டிப்போ ராணுவ பகுதி செல்லும் சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை மரம் விழுந்ததால் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
குன்னூரில் கடந்த நான்கு நாள்களுக்கும் மேலாக இரவு நேரத்தில் அவ்வப்போது மழை பெய்வதால் ஆங்காங்கே சாலையின் குறுக்கே மரம் முறிந்து விழுந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில் குன்னூரில் இருந்து சப்ளை டிப்போ வழியாக ராணுவ முகாம் செல்லும் சாலையில் மரம் முறிந்து விழுந்தது. இதனால் வெலிங்டன், பேரக்ஸ், பிளாக் பிரிட்ஜ் செல்லும் சாலையில் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
தகவலறிந்து வந்த குன்னூா் தீயணைப்பு நிலைய அதிகாரி குமாா் தலைமையிலான தீயணைப்பு வீரா்கள் மரத்தை வெட்டி அகற்றி போக்குவரத்தை சீா்செய்தனா்.
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