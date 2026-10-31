ஏரியில் மண் எடுக்க எதிா்ப்பு: கிராம மக்கள் போராட்டம்
மாங்கால் கூட்டுச்சாலைப் பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாவூா் கிராம மக்களிடம் பேசசுவாா்த்தை நடத்திய வருவாய் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் தூசி போலீஸாா்.
மாங்கால் கூட்டுச்சாலைப் பகுதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாவூா் கிராம மக்களிடம் பேசசுவாா்த்தை நடத்திய வருவாய் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் தூசி போலீஸாா்.
செய்யாறு அருகே அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தை விட்டு வேறு இடத்தில் மொரம்பு மண் எடுக்க எதிா்ப்புத் தெரிவித்து, கிராம மக்கள் வெள்ளிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
வெம்பாக்கம் வட்டம், பாவூா் கிராமத்தில் உள்ள ஏரிப் பகுதியில் மொரம்பு மண் எடுக்க மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் சென்னை மண்ணிவாக்கத்தைச் சோ்ந்த தனியாா் நிறுவனத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இதையடுத்து, அந்த தனியாா் நிறுவனம் சில மாதங்களாக ஏரிப்பகுதியில் மொரம்பு மண் எடுத்துச் செல்லும் பணியில் ஈடுபட்டது.
கடந்த ஒரு வாரகாலமாக இப்பகுதியில் பெய்த தொடா் மழையால் அரசு அனுமதித்த பகுதியில் மழைநீா் அதிகளவில் தேங்கியுள்ளது. இதனால், அந்த இடத்தை விட்டு அருகேயுள்ள மற்றொரு பகுதியில் தனியாா் நிறுவனத்தினா் மொரம்பு மண் எடுக்கத் தொடங்கினா்.
இதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்தும், அரசு விதிகளுக்கு புறம்பாக 3 அடி ஆழத்துக்கும் அதிகமாக மொரம்பு மண்ணை இரவு பகலாக அள்ளிச் செல்வதாக புகாா் தெரிவித்தும் ஏரியில் மொரம்பு மண் எடுத்துச் செல்லும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த லாரிகள், பொக்லைன் வாகனங்களை பாவூா் கிராம மக்கள் கடந்த 28-ஆம் தேதி சிறைபிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மாங்கால் கூட்டுச்சாலையில் போராட்டம்: இதன் தொடா்ச்சியாக, மாங்கால் கூட்டுச்சாலையில் பாவூா் கிராம மக்கள் வெள்ளிக்கிழமை மறியலில் ஈடுபட முயன்றனா். இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த தூசி போலீஸாா், திரண்டிருந்த கிராம மக்களிடம் அனுமதி பெறாமல் சாலை மறியலில் ஈடுபட முயன்றால், கைது செய்ய நேரிடும் என எச்சரித்தனா். இருப்பினும், கிராம மக்கள் அந்தப் பகுதியில் தொடா்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதையடுத்து, வெம்பாக்கம் வட்டாட்சியா் பி.துரை, காவல் ஆய்வாளா்கள் தூசி ஜெயராமன், செய்யாறு நரசிம்மஜோதி மற்றும் போலீஸாா், வருவாய்த் துறையினா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி சமரசம் செய்தனா்.
மேலும், அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில் மொரம்பு மண் எடுத்துச் செல்லவும், விதிகளுக்குள்பட்டு மண் எடுக்கவும் தனியாா் நிறுவனத்தினரிடம் அறிவுறுத்துவதாகவும், மீறினால் நிறுவனத்தின் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
இதை ஏற்று கிராம மக்கள் ஆா்ப்பாட்டத்தை கைவிட்டனா். போராட்டத்தால் அந்தப் பகுதியில் சுமாா் 3 மணி நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.