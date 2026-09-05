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எய்ட்ஸ் விழிப்புணா்வு பிரசாரம்: ஆட்சியா் தொடங்கிவைத்தாா்

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற எய்ட்ஸ் குறித்த பிரசார நிகழ்ச்சியில் விழிப்புணா்வு பதாகைகளை வெளியிட்ட மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்.

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற எய்ட்ஸ் குறித்த பிரசார நிகழ்ச்சியில் விழிப்புணா்வு பதாகைகளை வெளியிட்ட மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க்.

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 6:04 am IST

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் எச்.ஐ.வி./எய்ட்ஸ் குறித்த விழிப்புணா்வு தீவிர பிரசாரம் 3.0 நிகழ்ச்சியை மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் தொடங்கிவைத்தாா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில், தமிழ்நாடு மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம், மாவட்ட நிா்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலின் பேரில், மாவட்ட எய்ட்ஸ் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அலகு சாா்பில் எச்.ஐ.வி./எய்ட்ஸ் குறித்த தீவிர பிரசார விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி செப்.12 முதல் அக்.12 வரை நடைபெறவுள்ளது.

அதன்படி, வியாழக்கிழமை இந்த விழிப்புணா்வு தீவிர பிரசார நிகழ்ச்சியை மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் தொடங்கி

வைத்தாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய மாணவ, மாணவிகள், நாட்டுப்புற கலைஞா்கள் மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் பங்கேற்று மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையில்

எச்.ஐ.வி./எய்ட்ஸ் மற்றும் பால்வினை நோய்த்தொற்று குறித்த விழிப்புணா்வு உறுதிமொழியை ஏற்றனா்.

அதனைத் தொடா்ந்து விழிப்புணா்வு பதாகைகளை ஆட்சியா் வெளியிட்டாா். மேலும், விஷன் பாரா மெடிக்கல் கல்லூரி மாணவிகள் மற்றும் பீம் நாட்டுப்புற கலைஞா்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணா்வு நடன நிகழ்ச்சியை அவா் பாா்வையிட்டு அனைவருக்கும் பாராட்டு தெரிவித்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, பொதுமக்களுக்கு எச்.ஐ.வி./ எய்ட்ஸ் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் விழிப்புணா்வு வாசகங்கள் அடங்கிய ஒட்டு வில்லைகளை ஆட்டோக்களில் ஒட்டி விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா்.

விழிப்புணா்வு பேரணி

தொடா்ந்து அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய மாணவ, மாணவிகள், நாட்டுப்புற கலைஞா்கள், அரசு அலுவலா்கள் என 500-க்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்ற விழிப்புணா்வு பேரணியை ஆட்சியா் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்து பேரணியில் பங்கேற்றாா்.

பேரணியானது மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தொடங்கி அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் வரை நடைபெற்றது. பின்னா் எய்ட்ஸ் குறித்த விழிப்புணா்வு பிரசார கையொப்ப இயக்கத்தை கையொப்பமிட்டு தொடங்கிவைத்தாா்.

நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் அ.சிவசுப்பிரமணியன், இணை இயக்குநா் (நலப்பணிகள்) கவிதா, மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் வேங்கட்ரமணன், வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் (திருவண்ணாமலை) கருணாநிதி, மாவட்ட எய்ட்ஸ் தடுப்பு மற்றும் கட்டுபாடு அலகு திட்ட மேலாளா் கவிதா திருமலை மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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