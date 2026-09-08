விடுபட்ட குழந்தைகளின் பெயரை பதிவு செய்ய நகராட்சி அழைப்பு
விடுபட்ட பிறந்த குழந்தைகளின் பெயரை பதிவு செய்ய பெற்றோா்களுக்கு திருவத்திபுரம் நகராட்சி அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
விடுபட்ட பிறந்த குழந்தைகளின் பெயரை பதிவு செய்ய பெற்றோா்களுக்கு திருவத்திபுரம் நகராட்சி அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து திருவத்திபுரம் நகராட்சி ஆணையா் எஸ்.ஆண்ட்ரூஸ் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
திருத்தியமைக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு பிறப்பு /இறப்பு பதிவு விதிகள் 2000-ன்படி, 01.01.2000-க்கு முன்பு அல்லது 01.01.2000-க்குப் பிறகு பிறந்த குழந்தையின் பெயா் பதிவு செய்யாமல் விடுபட்டுள்ள அனைத்து பிறப்பு பதிவுகளுக்கும், குழந்தையின் பெயா் பதிவு செய்ய வழங்கப்பட்டிருந்த கால அவகாசம் செப்.26-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளது.
எனவே, திருவத்திபுரம் நகராட்சிப் பகுதியில் பிறந்த குழந்தைகளின் பெயரை நகராட்சி அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து பயனடையலாம் என தெரிவித்துள்ளாா்.
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