Dinamani
கரூர் அரசுப் பணி ரத்து! உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு! காமன்வெல்த்: குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு 7ஆவது பதக்கத்தை உறுதிசெய்த சச்சின்!இன்ஃப்ளூயன்சராக பிரதமர் மோடி சிறப்பாக செயல்படுகிறார்: அபிஜீத் தீப்கே விமர்சனம்!மாணவர்கள் மீது காவல் துறை தாக்கியதற்கு அமித் ஷாவே பொறுப்பு: ராகுல் காந்தி டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.66 ஆக நிறைவு!சரிவிலிருந்து மீண்டெழுந்த பங்குச் சந்தை: சென்செக்ஸ் 889 புள்ளிகளுடனும், 24,250 புள்ளிகளை கடந்த நிஃப்டி!
/
திருப்பூர்

15 வயதுக்குள்பட்ட குழந்தைகளுக்கு பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயா் பதிவு செய்ய அழைப்பு

குழந்தை பிறந்த தேதியில் இருந்து 15 ஆண்டுகள் வரை மட்டுமே பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயா் பதிவு செய்ய முடியும் என்பதால், மாவட்டத்தில் 15 வயதுக்குள்பட்ட குழந்தைகள் தங்களது பெயா்களை வரும் செப்டம்பா் 26-ஆம் தேதிக்குள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image
Updated On :30 ஜூலை 2026, 3:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குழந்தை பிறந்த தேதியில் இருந்து 15 ஆண்டுகள் வரை மட்டுமே பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயா் பதிவு செய்ய முடியும் என்பதால், மாவட்டத்தில் 15 வயதுக்குள்பட்ட குழந்தைகள் தங்களது பெயா்களை வரும் செப்டம்பா் 26-ஆம் தேதிக்குள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடா்பாக திருப்பூா் மாநகராட்சி ஆணையா் எம்.பி.அமித் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு சட்டத்தின்படி, குழந்தை பிறந்த தேதியில் இருந்து 15 ஆண்டுகள் வரை மட்டுமே பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயா் பதிவு செய்ய முடியும்.

தலைமை பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவாளரின் சிறப்பு அனுமதியின்படி, 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் பிறந்த குழந்தைகளின் பிறப்புச் சான்றிதழ்களில் பெயா் பதிவு செய்ய வரும் செப்டம்பா் 26-ஆம் தேதி வரை மட்டுமே கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி திருப்பூா் மாநகராட்சியில் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் பிறந்து தற்போதுவரை பெயா் பதிவு செய்யாத குழந்தைகள் உடனடியாக தங்களது பெயரை பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும்.

நடப்பு ஆண்டு செப்டம்பா் 26-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் பிறந்த குழந்தைகளின் பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயா் பதிவு செய்ய இயலாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பிறப்புப் பதிவேடுகளில் விடுபட்ட குழந்தைகளின் பெயா்களை பதிவு செய்ய அவகாசம் நீடிப்பு!

பிறப்புப் பதிவேடுகளில் விடுபட்ட குழந்தைகளின் பெயா்களை பதிவு செய்ய அவகாசம் நீடிப்பு!

பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயா் பதிவு செய்ய செப்.26 வரை அவகாசம்!

பிறப்புச் சான்றிதழில் பெயா் பதிவு செய்ய செப்.26 வரை அவகாசம்!

அமா்நாத் யாத்ரீகர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட தேதியில் மட்டுமே புனித பயணம்: ஜம்மு-காஷ்மீர் நிர்வாகம் அறிவுறுத்தல்

அமா்நாத் யாத்ரீகர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட தேதியில் மட்டுமே புனித பயணம்: ஜம்மு-காஷ்மீர் நிர்வாகம் அறிவுறுத்தல்

பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழில் திருத்தங்கள்: தோ்வுத் துறை அறிவுறுத்தல்

பத்தாம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழில் திருத்தங்கள்: தோ்வுத் துறை அறிவுறுத்தல்

விடியோக்கள்

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!