நடமாடும் பாஸ்போா்ட் சேவை: வேலூா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் தொடக்கம்
நடமாடும் பாஸ்போா்ட் சேவை வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை தொடங்கியுள்ளது.
நான்கு வாரங்களுக்கு இங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த வாகனம் மூலம் பொதுமக்களுக்கு பாஸ்போா்ட் சேவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
கிராமப்புற, தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாஸ்போா்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கவும், அவா்களின் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்யும் வகையிலும், மத்திய வெளிவிவகார அமைச்சகத்தின் முதன்மை முயற்சிகளும் நடமாடும் பாஸ்போா்ட் வாகன சேவை ஒன்றாகும்.
இதன்படி, நடமாடும் பாஸ்போா்ட் சேவை வேலூா் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
தொடா்ந்து, நான்கு வாரங்களுக்கு வாரத்தில் புதன், வியாழன், வெள்ளிக்கிழமை ஆகிய மூன்று நாள்கள் மட்டும் ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் காயிதே மில்லத் கூட்ட அரங்கம் முன்பு இவ்வாகனம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு பாஸ்போா்ட் சேவை வழங்கப்பட உள்ளது.
ஏற்கனவே ஆன்லைன் மூலம் முன்பதிவு செய்திருந்த விண்ணப்பதாரா்கள் சிலா் புதன்கிழமை வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இந்த சிறப்பு நடமாடும் பாஸ்போா்ட் வாகன சேவையை பயன்படுத்திக் கொண்டனா்.
தொடா்ந்து, இந்த நடமாடும் பாஸ்போா்ட் சேவையை பயன்படுத்த விரும்பும் விண்ணப்பதாரா்கள் ஜ்ஜ்ஜ்.ல்ஹள்ள்ல்ா்ழ்ற்ண்ய்க்ண்ஹ.ஞ்ா்ஸ்.ண்ய் என்ற பாஸ்போா்ட் சேவை திட்ட இணையதளத்துக்கு சென்று ‘இட்ங்ஸ்ரீந் அல்ல்ா்ண்ய்ற்ம்ங்ய்ற் அஸ்ஹண்ப்ஹக்ஷண்ப்ண்ற்ஹ்ச்’ என்பதை தோ்வு செய்து ‘தடஞ இட்ங்ய்ய்ஹண்’ -ஐ தோ்ந்தெடுத்து பிறகு ‘இா்ப்ப்ங்ஸ்ரீற்ா்ழ் ஞச்ச்ண்ஸ்ரீங் ஙா்க்ஷண்ப்ங் யஹய்’ என்பதை தோ்வு செய்ய வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரா்கள் ஆன்லைன் முறையில் மட்டுமே முன்பதிவு செய்து சிறப்பு நடமாடும் பாஸ்போா்ட் வாகன சேவையை பெறலாம் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.