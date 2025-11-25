2 நாட்டுத் துப்பாக்கிகள் பறிமுதல்
குடியாத்தம்: குடியாத்தம் அருகே வன விலங்குகளை வேட்டையாட பதுக்கி வைத்திருந்த 2 நாட்டுத் துப்பாக்கிகளை வனத் துறையினா் பறிமுதல் செய்தனா்.
குடியாத்தம் ஒன்றியம், உப்பரப்பல்லி கிராமம் வன எல்லையில் அமைந்துள்ளது. அங்குள்ள கோவிந்தசாமி என்பவருக்குச் சொந்தமான நிலத்தில் கொட்டாரமடுகு பகுதியைச்சோ்ந்த கோபி குடும்பத்துடன் தங்கி காவலாளியாக வேலை செய்து வந்தாா். இவா் அவ்வப்போது வனவிலங்குகளை வேட்டையாடி வந்துள்ளாா். இதற்காக நாட்டுத் துப்பாக்கிகளை பதுக்கி வைத்திருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் புகாா் அளித்துள்ளனா்.
இதுதொடா்பாக தமிழ்நாடு வன மற்றும் வன உயிரின குற்றக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு அலுவலகத்திற்கு வந்த ரகசிய தகவலின்பேரில், வேலூா் மற்றும் குடியாத்தம் வனத்துறைஅதிகாரிகள் அங்கு சென்று சோதனை நடத்தினா். சோதனையில் அங்கு 2- நாட்டுத் துப்பாக்கிகள், குண்டுகள், பாக்கி மருந்து மயில் இறகு, முயல் வலை, டாா்ச்லைட் உள்ளிட்ட பொருள்களை இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதுதொடா்பாக கோபி கைது செய்யப்பட்டாா்.