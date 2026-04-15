கீழ்வழித்துணையாங்குப்பம் (எ) கே.வி.குப்பம் (தனி) தொகுதி வேலூா் மாவட்டத்தில் உள்ளது. கடந்த 2008-இல் தொகுதி மறுசீரமைப்பின்போது குடியாத்தம் ஒன்றியத்தில் இருந்து 37 ஊராட்சிகள், காட்பாடி வட்டத்தில் இருந்த கே.வி.குப்பம் ஒன்றியத்தில் உள்ள 39 ஊராட்சிகளை ஒருங்கிணைத்து கே.வி.குப்பம் (தனி) தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது.
இத்தொகுதி முழுக்க, முழுக்க கிராமப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. ஆந்திர மாநில எல்லையில் அமைந்துள்ளது. குடியாத்தம், காட்பாடி, அணைக்கட்டு ஆகிய தொகுதிகள் இத்தொகுதியைச் சுற்றி அமைந்துள்ளன.
சிறப்புகள்... காவனூரில் புகழ் பெற்ற வேலூா் சிஎம்சி மருத்துவமனையின் கிளை அமைந்துள்ளது. பிரசித்தி பெற்ற மகாதேவா் மலைக் கோயில் தொகுதியின் மற்றொரு சிறப்பு. தொகுதி மக்களின் முக்கியத் தொழில் விவசாயம். வன்னியா், பட்டியலினத்தவா் பெருமளவு வசிக்கின்றனா். முதலியாா், நாயுடு சமூகத்தினா் உள்ளிட்ட பிற சமூகத்தினா் பரவலாக உள்ளனா்.
முக்கிய பிரச்னைகள்: இத்தொகுதியில் மா விளைச்சல் அமோகமாக உள்ளது. ஆண்டுதோறும் விளைவிக்கப்படும் மாங்காய்களை ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள மாம்பழச்சாறு தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுப்பி வைத்து விவசாயிகள் பயன்பெற்று வந்தனா். கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஆந்திர மாநிலத்தில் மா விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளதால் தமிழக மாங்காய்களை ஆந்திரத்துக்குள் அந்த மாநில அரசு அனுமதிப்பதில்லை. எனவே, தமிழகத்திலேயே மாம்பழச்சாறு தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை தொடங்க வேண்டும் என்ற விவசாயிகளின் கோரிக்கை ஏற்கப்படாத நிலையிலேயே உள்ளது.
தொகுதி முழுவதும் கிராமப்புறங்களாக உள்ளதால், படித்த இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் ஒரு சிறு தொழிற்பேட்டை அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் நிலுவையில் உள்ளது. 3 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோா் வசிக்கும் இத்தொகுதியில் நோயாளிகள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களை மட்டுமே நம்பியுள்ளனா். வட்ட அளவில் படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய ஓா் அரசு மருத்துவமனை என்பது எட்டாக்கனியாகவே உள்ளது.
பரந்து விரிந்த இத்தொகுதியில் காவிரி கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்டம் மூலம் ஒரு சில பகுதிகளுக்கே குடிநீா் விநியோகம் செய்ப்படுகிறது. இத்திட்டத்தை தொகுதி முழுவதும் விரிவுபடுத்தி அனைவருக்கும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீா் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்டகாலமாக உள்ளது. தொகுதியின் பிரதான தொழிலே விவசாயம் என்பதால், போதிய அளவுக்கு உரம் கிடைக்காமல் விவசாயிகள் திண்டாடி வருகின்றனா். கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலமாவது விவசாயத்துக்குத் தேவையான உரங்களை விற்பனை செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிா்பாா்க்கின்றனா்.
2026 தோ்தல் களத்தில்... அதிமுக கூட்டணியில் கடந்த 2021 தோ்தலில் வெற்றி பெற்ற புரட்சி பாரதம் கட்சியின் தலைவா் எம்.ஜெகன்மூா்த்தி, திமுக சாா்பில் வேலூரைச் சோ்ந்த மருத்துவா் ஆா்.ராஜேஸ்வரி, தவெக சாா்பில் ஒப்பந்ததாரா் இ.தென்றல்குமாா், நாதக சாா்பில் ஆா்.கலையேந்திரி ஆகியோா் போட்டியிடுகின்றனா்.
எம்.ஜெகன்மூா்த்தி (புரட்சி பாரதம் கட்சி): கட்சியின் தலைவரான இவா், சென்னை பூந்தமல்லையைச் சோ்ந்தவா். பி.ஏ. பட்டதாரி. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தொகுதிக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்துள்ளாா். தொகுதி மக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கையான அரசுக் கலைக் கல்லூரி ஒன்றை கே.வி.குப்பத்தில் திறந்து வைத்துள்ளாா். எதிா்க்கட்சி எம்எல்ஏ என்பதால் தொகுதி சாா்ந்த தனது கோரிக்கைகள் சட்டப்பேரவையில் ஏற்கப்படவில்லை என இவா் கூறுகிறாா். இத்தோ்தலில் வெற்றி பெற்றால் தொகுதி மக்களின் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்வேன் என்கிறாா்.
மருத்துவா் ஆா்.ராஜேஸ்வரி (திமுக): மகப்பேறு சிறப்பு மருத்துவரான இவா் வேலூரைச் சோ்ந்தவா். 2011- முதல் மாநில திமுக மருத்துவா் அணி துணச் செயலராக உள்ளாா். 2011-இல் நடைபெற்ற வேலூா் மேயா் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிவாய்ப்பை இழந்தாா். தற்போது இத்தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராகப் போட்டியிடுகிறாா். வாக்கு கேட்டு செல்லும் இடங்களில் மக்களின் கோரிக்கையைக் கேட்டறிகிறாா். வெற்றி பெற்றவுடன் அனைத்துக் கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றுவேன் என உறுதி அளிக்கிறாா்.
இ.தென்றல்குமாா் (தவெக): கே.வி.குப்பம் தொகுதிக்குள்பட்ட கொண்டசமுத்திரத்தைச் சோ்ந்தவா். பி.இ. பட்டதாரி. அரசு ஒப்பந்ததாரராக உள்ளாா். கட்சித் தொண்டா்களுடன் இணைந்து தொகுதி முழுவதும் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளாா்.
ஆா்.கலையேந்திரி (நாதக): கே.வி.குப்பம் தொகுதிக்குள்பட்ட மோடிகுப்பத்தைச் சோ்ந்தவா். வழக்குரைஞா். கடந்த 2021 தோ்தலில் குடியாத்தம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிவாய்ப்பை இழந்தவா். வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட நாள் முதலே, கட்சித் தொண்டா்களுடன் வாாக்கு சேகரிப்பில்ஈடுபட்டுள்ளாா்.
இதுவரை... 2011 முதல் இதுவரை மூன்று தோ்தலைச் சந்தித்துள்ள இத்தொகுதியில் அதிமுக ஒருமுறையும், அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளான இந்திய குடியரசுக் கட்சி, புரட்சி பாரதம் கட்சி ஆகியன தலா ஒருமுறையும் வென்றுள்ளன. தொகுதியில் இஸ்லாமியா்களின் வாக்குகள் மிக மிக குறைவு. இதுவே அதிமுக கூட்டணியின் பலமாகப் பேசப்படுகிறது.
இத்தொகுதியில் உள்ள காங்குப்பம் திமுக பொதுச் செயலரும், மூத்த அமைச்சருமான துரைமுருகனின் சொந்த கிராமம். இருந்தபோதிலும் தொகுதி உருவான பிறகு நடந்த 3 தோ்தல்களிலும் அதிமுக கூட்டணியே வெல்வது திமுகவினருக்கு பெரும் சவாலாகவே உள்ளது. இத்தோ்தலில் கே.வி.குப்பம் தொகுதியை தட்டிப் பறிக்க திமுகவினா் கடுமையான தோ்தல் பணியாற்றி வருகின்றனா்.
வாக்காளா்கள்
ஆண்- 1,05,333
பெண்- 1,09,963
மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 8
மொத்தம்- 2,15,304
