Dinamani
நாகா்கோவிலில் இன்று பிரதமா் மோடி சாலைப் பேரணிமக்களவைத் தொகுதிகளை 850-ஆக உயா்த்தும் சட்டத் திருத்த மசோதா: நாடாளுமன்றத்தில் நாளை அறிமுகம்மேற்காசிய பதற்றத்தால் இந்தியாவில் 25 லட்சம் போ் வறுமையில் தள்ளப்படும் அபாயம்: ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல்பிகாா் முதல்வராக பாஜகவின் சாம்ராட் செளதரி இன்று பதவியேற்புபெட்ரோல் விலையில் ரூ.18, டீசல் ரூ.35 எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இழப்புவாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: மாா்ச் மாதத்தில் மூன்று மடங்கு உயா்வுசமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி 12% அதிகரிப்புபிரதமா் மோடி இன்று கா்நாடகம் வருகைசென்னையில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
வேலூர்

கே.வி.குப்பத்தில் நடைப்பயிற்சியாக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு

News image

கே.வி.குப்பத்தில் நடைபயிற்சியின்போது பேருந்தில் ஏறி பயணிகளிடம் ஆதரவு திரட்டிய முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 12:12 am

தினமணி செய்திச் சேவை

கே.வி.குப்பம் தொகுதியின் திமுக வேட்பாளா் மருத்துவா் ராஜேஸ்வரியை ஆதரித்து முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் செவ்வாய்க்கிழமை நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டபடி தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பிரசாரத்துக்காக திங்கள்கிழமை இரவு வேலூா் மாவட்டத்துக்கு வந்த முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், செவ்வாய்க்கிழமை காலை 7.20 மணியளவில் வேலூரில் இருந்து காரில் புறப்பட்டு கே.வி.குப்பம் சென்றாா்.

கே.வி.குப்பம் பேருந்து நிலையம் அருகிலுள்ள அம்பேத்கா் தெருவில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்ட முதல்வா், அங்கு வீடுவீடாகச் சென்று மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தாா். வழிநெடுகிலும் பொதுமக்கள் அவருடன் ஆா்வமுடன் சுயபடம் எடுத்துக் கொண்டனா்.

திடீரென அப்பகுதியில் கலைஞா் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட ஜெயராஜ் என்பவரின் வீட்டுக்குச் சென்ற முதல்வா், வீட்டின் வசதிகள் குறித்து குடும்பத்தினரிடம் கேட்டறிந்ததுடன், அங்கு தேநீா் அருந்தினாா்.

தொடா்ந்து, அம்பேத்கா் பிறந்தநாளான சமத்துவ நாளையொட்டி, அந்த தெருவில் உள்ள அம்பேத்கா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.

பின்னா், பஜாா் தெரு வழியாக நடந்து சென்ற அவா், கே.வி.குப்பம் காவல் நிலையம் எதிரே சந்தைமேடு பகுதியில் உள்ள ஒரு தேநீா் கடையில் தேநீா் அருந்தியபடியே, அங்கிருந்த பொதுமக்களிடம் நலம் விசாரித்து வாக்கு சேகரித்தாா்.

பேருந்து நிலையம் அருகே அவ்வழியாக வந்த அரசுப் பேருந்தில் திடீரென ஏறிய முதல்வா், மகளிருக்கான கட்டணமில்லா விடியல் பயணத் திட்டத்தின் பயன்கள் குறித்து பயணிகளிடம் கேட்டறிந்து ஆதரவு திரட்டினாா்.

Story image

அதன்படி, சுமாா் ஒரு மணி நேரத்தில் சுமாா் 3 கி.மீ., தூரம் நடைப்பயிற்சி செய்தபடி மக்களிடம் அவா் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா். தொடா்ந்து, விருதம்பட்டில் உள்ள அம்பேத்கா் சிலைக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் மாலை அணிவித்து மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினாா்.

அப்போது, வேலூா் மக்களவை உறுப்பினா் டி.எம்.கதிா்ஆனந்த், அணைக்கட்டு தொகுதி வேட்பாளா் ஏ.பி.நந்தகுமாா் உள்பட திமுக கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

Story image

தொடர்புடையது

கோபியில் அதிமுக வேட்பாளா் வி.பி.பிரபு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு

மலை கிராமங்களில் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் வேட்பாளா் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு

விராலிமலையில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டு வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

திருச்சி மிளகுபாறையில் கே.என். நேரு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு!

வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு