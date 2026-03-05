முதியோா் இல்லம், அரசுப் பள்ளிகளுக்கு உதவி

விஐடி உதவி துணைத் தலைவா் காதம்பரி எஸ்.விசுவநாதனின் பிறந்தநாளையொட்டி, பாா்வைத்திறன் குறைபாடு உடையவா்கள், முதியோா் இல்லங்களில் பராமரிக்கப்படுபவா்களுக்கு கட்டில், மெத்தை உள்ளிட்ட பல்வேறு உதவிப் பொருள்கள் வழங்கப்பட்டன.
விஐடி உதவி துணைத் தலைவரான காதம்பரி எஸ்.விசுவநாதனின் பிறந்தநாள் விழா வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது. அவருக்கு விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன், துணைத் தலைவா் சங்கா் விசுவநாதன், ரமணி பாலசுந்தரம், ஆசிரியா்கள், ஊழியா்கள், பணியாளா்கள் பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா். தொடா்ந்து, பல்வேறு நல உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
இதில், மக்கள் களப்பணி இயக்கம் மருத்துவா் ரவிசங்கா் குழுவினரிடம் பாா்வைத்திறன் குறைபாடு உடையவா்களுக்கு 50 ஊன்றுகோல்களும், முதியோா் இல்லத்தில் தங்கியுள்ள 15 முதியவா்களுக்கு மெத்தைகளுடன் கூடிய படுக்கைகள் வழங்கப்பட்டன. அரசுப் பள்ளிகளில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தும் வகையில், வேலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 அரசு பள்ளிகளுக்குத் தேவையான கழிப்பறை பக்கெட்டுகள், குவளைகள், குப்பைத் தொட்டிகள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், வேலூா் அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளின் பயன்பாட்டுக்காக கட்டில்கள், படுக்கைகள், தலையணைகள் அரசு மருத்துவமனையின் இருப்பிட மருத்துவா் ரவிச்சந்திரனிடம் வழங்கப்பட்டன.
தொடா்ந்து, சிஎம்சி மருத்துவமனையில் நரம்பியல் பிரிவில் பிசியொதெரபி சிகிச்சைக்காக சுமாா் 3 ஆண்டுகளுக்கு சிறுமி வா்ஷாவுக்கு ரூ. 25,000 மருத்துவ உதவியாக வழங்கப்பட்டது. உதவும் உள்ளங்கள் அமைப்பின் சந்திரசேகரிடம் படுக்கையில் உள்ள 10 நோயாளிகளுக்குத் தேவையான டயப்பா்கள் வழங்கப்பட்டன. முதியோா் இல்லத்துக்கு 10 நடைப்பயிற்சி உபகரணங்களும், நீா் புகாத படுக்கை விரிப்புகளும் வழங்கப்பட்டன. தவிர, 10 வயது சிறுவனின் கண் சிகிச்சைக்கு தேவையான சொட்டு மருந்து, சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட நோயாளிக்கு தேவையான மருந்துகள், பாா்வைத்திறன் குறைபாடு உடையவரின் மகளுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன.
டிரெண்டிங்
அறம் சாா்ந்த சேவை பாராட்டுக்குரியது: விஐடி துணைத் தலைவா் ஜி.வி.செல்வம்
விஐடி துணை தலைவா் சங்கா் விசுவநாதனுக்கு கெளரவ டாக்டா் பட்டம்
மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் ரூ.2.30 லட்சம் நலத்திட்ட உதவி
விஐடி போபால் வளாகத்துக்கு மத்தியப் பிரதேச முதல்வா் வருகை
வீடியோக்கள்
Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
தினமணி வீடியோ செய்தி...