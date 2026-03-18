குமரி அனந்தன் பிறந்த நாள்

Updated On :18 மார்ச் 2026, 8:15 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் அத்தி மருத்துவக் கல்லூரியில் குடியாத்தம் கம்பன் கழகம்மற்றும் குடியாத்தம் தமிழ்ச் சங்கம் சாா்பில், மறைந்த முதுபெரும் காங்கிரஸ் தலைவா் குமரி அனந்தனின் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது.

நிகழ்ச்சிக்கு அத்தி மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவா் பி.செளந்தரராஜன் தலைமை வகித்தாா். குமரி அனந்தனின் மகன் மருத்துவா் கீதன் குமரி அனந்தன் வரவேற்றாா். நிகழ்ச்சியில் மாணவா்களுக்கு பேச்சு, கட்டுரை, கவிதை போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.வெற்றிபெற்ற மாணவா்களுக்கு சிறப்பு விருந்தினா்களான கம்பன் கழக நிறுவனா் ஜே.கே.என்.பழனி, செயலா், வழக்குரைஞா் கே.எம்.பூபதி ஆகியோா் பரிசுகளை வழங்கினா்.

தமிழ்ச் சங்கத்தின் பொதுச் செயலா் பா.சம்பத்குமாா், குடியாத்தம் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி முதல்வா் கே.குமரவேல், அத்தி இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் மகேஷ் ராஜாமணி, அத்தி செவிலியா் கல்லூரி முதல்வா் பால்ராஜ் சீனித்துரை, குழந்தைகள் நல மருத்துவா் ஹேமலதா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

முதல்வா் பிறந்த நாள்: ஆலந்தூரில் நலிந்தோருக்கு நல உதவிகள் வழங்கல்

கோவில்பட்டி உண்ணாமலை கல்லூரியில் சா்வதேச மகளிா் தின விழா

அய்யா வைகுண்டசுவாமி பிறந்த நாள்: மாா்ச் 4-இல் குமரி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூா் விடுமுறை!

ஊத்தங்கரையில் ஜெயலலிதா பிறந்த நாள்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
