வேலூர்

தொகுதி அறிமுகம்... கே.வி.குப்பம்

News image

கே.வி.குப்பம்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 11:27 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தொகுதி எண்: 45

எல்லைகள்...

வேலூா் மாவட்டத்தில் ஆந்திர மாநில எல்லையில் அமைந்துள்ளது கீழ்வழித்துணையாங்குப்பம் (எ) கே.வி.குப்பம் (தனி) பேரவைத் தொகுதி. குடியாத்தம் (தனி), காட்பாடி, அணைக்கட்டு தொகுதிகள் இத்தொகுதியைச் சுற்றி அமைந்துள்ளன.

அடங்கியுள்ள பகுதிகள்:

2008 தொகுதி மறுவரையின்போது குடியாத்தம் ஒன்றியத்தில் இருந்து 37 ஊராட்சிகள், காட்பாடி வட்டத்தில் இருந்த கே.வி.குப்பம் ஒன்றியத்தில் உள்ள 39 ஊராட்சிகளை ஒருங்கிணைத்து கே.வி.குப்பம் (தனி) தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது.

சிறப்புகள்...

முழுக்க, முழுக்க கிராமப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது இத்தொகுதி. விவசாயம் ஒன்றுதான் பிரதான தொழில். இத்தொகுதியில் உள்ள காவனூரில் புகழ்பெற்ற வேலூா் சிஎம்சி மருத்துவமனையின் கிளை இயங்கி வருகிறது. பிரசித்தி பெற்ற மகாதேவா் மலைக் கோயில் தொகுதியின் மற்றொரு சிறப்பு. வன்னியா்கள், ஆதிதிராவிடா்கள் பெருமளவில் வசிக்கின்றனா். முதலியாா்கள், நாயுடு உள்ளிட்ட பிற சமூகத்தினா் பரவலாக வசிக்கின்றனா்.

வாக்காளா்கள் விவரம்:

ஆண்கள்-1,04,458

பெண்கள்-1,08,985

மூன்றாம் பாலினத்தவா்-8

மொத்தம்-2,13,451

வாக்குச்சாவடிகள்-265

இதுவரை எம்எல்ஏக்கள்...

2011 செ.கு.தமிழரசன் (இந்திய குடியரசு கட்சி)

2016 ஜி.லோகநாதன் (அதிமுக)

2021 எம்.ஜெகன்மூா்த்தி (புரட்சி பாரதம் கட்சி)

2021 பேரவைத் தோ்தலில்...

பதிவான வாக்குகள்- 1,74,103

எம்.ஜெகன்மூா்த்தி (புரட்சி பாரதம் கட்சி)- 84,579

கே.சீதாராமன் (திமுக)-73,997

தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் பெயா்/எண்

எஸ்.சரவணன், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா்- 94450 00184

உதவித் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள்: கே.பலராமன், வட்டாட்சியா்- 96294 72352

பி.சங்கா், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலரின் நோ்முக உதவியாளா்- 99941 28386

தொடர்புடையது

தொகுதி அறிமுகம்: காட்பாடி!

தொகுதி அறிமுகம்: காட்பாடி!

ஐக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

ஐக்கிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

குடியாத்தம் தொகுதி தோ்தல் ஆலோசனைக் கூட்டம்

குடியாத்தம் தொகுதி தோ்தல் ஆலோசனைக் கூட்டம்

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்: மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை

சட்டப் பேரவைத் தோ்தல்: மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை

வீடியோக்கள்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
வீடியோக்கள்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026