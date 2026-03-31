இதுவே எனது கடைசித் தோ்தல்; அகில இந்திய அளவில் ஒரே தொகுதியில் அதிக முறை வெற்றி பெற்றவன் என்ற சரித்திர சாதனையை எனக்குப் பரிசளியுங்கள் என்று நீா்வளத்துறை அமைச்சரும், காட்பாடி தொகுதி திமுக வேட்பாளருமான துரைமுருகன் தெரிவித்தாா்.
திமுக சாா்பில் காட்பாடி தொகுதியில் 11-ஆவது முறையாக அமைச்சா் துரைமுருகன் போட்டியிடும் நிலையில், அவரது வேட்பாளா் அறிமுகக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் அவா் பேசியதாவது:
காட்பாடி தொகுதியில் 1971-இல் நான் முதன்முதலில் போட்டியிட்டேன். எனது 45 ஆண்டு கால அரசியல் வாழ்க்கையில் யாரிடமும் லஞ்சம் வாங்கியதில்லை. எதிா்க்கட்சிக்காரா்களைப் பழிவாங்கியதோ, பொய் வழக்குப் போட்டதோ கிடையாது. தீய பழக்கங்களுக்கு ஆளாகாமல் நோ்மை தவறாமல் வாழ்ந்து வருகிறேன். மக்களிடம் எந்த பகட்டும் காட்டாமல், காட்பாடி தொகுதியை ஒரு ‘திருக்கோயில்’ போலவும், மக்களைத் தெய்வங்களாகவும் கருதி பணியாற்றி வருகிறேன்.
இந்த தொகுதியில் உள்ள ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் எனக்குத் தெரியும். இதுவே எனது கடைசித் தோ்தல். இந்த 5 ஆண்டு காலத்தில் தொகுதிக்குத் தேவையான மீதமுள்ள பணிகளை முழுமையாகச் செய்து முடித்துவிட்டு, நானே உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவேன். அகில இந்திய அளவில் ஒரே தொகுதியில் அதிக முறை வெற்றி பெற்றவன் என்ற சரித்திர சாதனையை எனக்குப் பரிசளியுங்கள் என்றாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
அடாவடி விடியோ பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
கத்தனார் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
தினமணி வீடியோ செய்தி...