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யுபிஐ பரிவா்த்தனை கட்டணம்: திரும்பப் பெறக்கோரி மத்திய நிதியமைச்சருக்கு 5,000 தந்தி

யுபிஐ பரிவா்த்தனைக்குக் கட்டணம் விதிக்கும் முடிவை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி மத்திய நிதியமைச்சருக்கு வேலூரில் இருந்து வணிகா்கள் 5,000 தந்தி அனுப்பி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

வேலூா் தலைமை அஞ்சலக அதிகாரியிடம் 5,000 தந்திக்கான படிவத்தை வழங்கிய வேலூா் வணிகா் சங்கப் பேரமைப்பு நிா்வாகிகள்.

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யுபிஐ பரிவா்த்தனைக்குக் கட்டணம் விதிக்கும் முடிவை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி மத்திய நிதியமைச்சருக்கு வேலூரில் இருந்து வணிகா்கள் 5,000 தந்தி அனுப்பி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

வேலூா் அண்ணா சாலையில் உள்ள தலைமை அஞ்சலகத்தில் நடைபெற்ற இப்போராட்டத்துக்கு வேலூா் வணிகா் சங்கப் பேரமைப்பு மாவட்ட தலைவா் ஆா்.பி.ஞானவேலு தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட செயலா் ஏ.வி.எம்.குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். இப்போராட்டத்தில் பேரமைப்பின் நிா்வாகிகள், வணிகா்கள் பெருமளவில் கலந்துகொண்டனா்.

போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, மத்திய நிதி அமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமனுக்கு யுபிஐ பரிவா்த்தனை கட்டண விதிமுறைகளை திரும்பப்பெறக் கோரி சுமாா் 5,000 தந்திகள் அஞ்சலகம் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

இதுகுறித்து, வணிகா் சங்க மாவட்ட தலைவா் ஞானவேலு செய்தியாளா்களிடம் கூறியது -

நாடு முழுவதும் நாள்தோறும் யுபிஐ மூலம் சராசரியாக ரூ.86,000 கோடியும், பண்டிகைக் காலங்களில் ரூ.96,000 கோடி அளவுக்கும் பணப் பரிவா்த்தனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தகைய சூழலில் டிஜிட்டல் பரிவா்த்தனைகளுக்குக் கட்டணம் விதிப்பது வணிகா்களுக்கும், சாமானிய பொதுமக்களுக்கும் தேவையற்ற நிதிச்சுமையையும் சிரமங்களையும் ஏற்படுத்தும்.

காா்ப்பரேட் நிறுவனங்களைப் போல, தொடக்கத்தில் இலவசமாகப் பழக்கப்படுத்திவிட்டு பின்னா் சேவைக்கட்டணம் விதிக்கும் மத்திய அரசின் அணுகுமுறையை ஏற்க முடியாது. வணிகா்கள் மீது விதிக்கப்படும் இந்த கட்டணங்கள் இறுதியில் விற்பனைப் பொருட்களின் மீதே சுமத்தப்படும் என்பதால், அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலைவாசி மேலும் உயரும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, மத்திய அரசு யுபிஐ பரிவா்த்தனைக்கு கட்டண விதிக்கும் நடைமுறையை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தி மத்திய நிதியமைச்சருக்கு 5,000 தந்தி அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்றாா்.

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