கோயம்புத்தூர்
கோவை - சென்னை இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கம்!
கோவை - சென்னை சென்ட்ரல் நிலையம் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது.
இது தொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: கோவையில் இருந்து டிசம்பா் 7-ஆம் தேதி இரவு 11.30 மணிக்குப் புறப்படும் கோவை - சென்னை சென்ட்ரல் விரைவு ரயில் (எண்: 06024) மறுநாள் காலை 9.20 மணிக்கு சென்னை நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கமாக சென்னையில் இருந்து டிசம்பா் 8-ஆம் தேதி பிற்பகல் 12.20 மணிக்குப் புறப்படும் சென்னை சென்ட்ரல் - கோவை விரைவு ரயில் (எண்: 06023) அன்றிரவு 10.30 மணிக்கு கோவை நிலையத்தை வந்தடையும்.
இந்த ரயிலானது, காட்பாடி, ஜோலாா்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.