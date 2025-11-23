கோயம்புத்தூர்
அவிநாசி அருகே வேன் கவிழ்ந்து விபத்து
அவிநாசி அருகே பழங்கரையில் சபரிமலைக்கு சென்ற வேன் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 15-க்கும் மேற்பட்டோா் ஜயப்ப பக்தா்கள் படுகாயம் அடைந்தனா்.
சேலம் அருகே மேச்சேரியில் இருந்து 22-க்கும் மேற்பட்டோருடன் சபரிமலை நோக்கி வேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்று கொண்டிருந்தது. அவிநாசி பழங்கரை புறவழிச்சாலை அருகே வந்தபோது, வேனின் பின்புற டயா் வெடித்ததில், கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன் சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இதில் வேனில் பயணித்த இரண்டு குழந்தைகள் உள்பட 15-க்கும் மேற்பட்டோா் படுகாயமடைந்தனா். அவா்களை அருகிலிருந்தவா்கள் அவா்களை மீட்டு அவிநாசி, திருப்பூா் அரசு மற்றும் தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினைத்தனா்.
இந்த விபத்து குறித்து அவிநாசி போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.