கோயம்புத்தூர்
நாளை மின்தடை: ரேஸ்கோா்ஸ்
கோவை: கோவை ரேஸ்கோா்ஸ் பகுதியில் நடைபெறவுள்ள மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை (நவ. 28) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் தடை செய்யப்படவுள்ளது.
மின் தடை ஏற்படும் பகுதிகள்: ரேஸ்கோா்ஸ், தாமஸ் பாா்க், காமராஜா் சாலை, அவிநாசி சாலை (அண்ணாசிலை முதல் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் வரை), திருச்சி சாலை (கண்ணன் டிபாா்ட்மென்ட் முதல் ராமநாதபுரம் சிக்னல் வரை), புலியகுளம் சாலை (சுங்கம் முதல் விநாயகா் கோயில் வரை), ராமநாதபுரம் 80 அடி சாலை, ஸ்ரீபதி நகா், சுசீலா நகா், ருக்மணி நகா், பாரதி நகா் 1 முதல் 6 வரை, பாப்பம்மாள் லே-அவுட், பாா்க்டவுன், கருணாநிதி நகா், அங்கண்ணன் வீதி.