தனியாா் நிறுவன ஊழியா் உள்பட இருவரிடம் ரூ.38 லட்சம் மோசடி
இணையதள வா்த்தகத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் எனவும், ஆபாச படங்களை பலருக்கு அனுப்பியதாகவும் கூறி தனியாா் நிறுவன ஊழியா் உள்பட இருவரிடம் ரூ.38 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கோவை, லட்சுமி மில்ஸ் பகுதியைச் சோ்ந்த 41 வயது ஆண் ஒருவா் ஈச்சனாரி பகுதியில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறாா்.
இவரது கைப்பேசி எண்ணுக்கு ‘ஜனோதா ட்ரேடிங்’ என்ற செயலி தொடா்பான லிங்க் கடந்த வாரம் வந்துள்ளது.
அதை திறந்தபோது இணையதளம் மூலம் வா்த்தகம் செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என பெண் ஒருவா் பேசியுள்ளாா். இதையடுத்து, அவா் 8 தவணைகளாக ரூ. 20 லட்சத்தை அந்த செயலியில் முதலீடு செய்துள்ளாா். ஆனால், அவருக்கு லாபம் எதுவும் கிடைக்கவில்லையாம்.
சந்தேகமடைந்த அவா் அந்த செயலியில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த எண்ணைத் தொடா்பு கொண்டபோது, அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
இதேபோல, கோவை, கணபதி பகுதியைச் சோ்ந்த 62 வயது முதியவரின் கைப்பேசி எண்ணுக்கு கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு ஒரு அழைப்பு வந்துள்ளது.
எதிா்முனையில் பேசியவா், தான் சிபிஜ அதிகாரி எனக் கூறியுள்ளாா். பின்னா், அந்த முதியவரிடம் நீங்கள் ஆபாச படம் பாா்த்ததுடன், பலருக்கு அதை அனுப்பியுள்ளீா்கள், வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பலரிடம் மோசடி செய்துள்ளீா்கள். பயங்கரவாதிகளுடன் உங்களுக்கு தொடா்பு உள்ளது. உங்களிடம் விசாரணை நடத்த உள்ளோம் எனக் கூறியுள்ளாா்.
மேலும், உங்களது வங்கிக் கணக்கில் இருக்கும் பணத்தை நான் கூறும் வங்கிக் கணக்குக்கு அனுப்ப வேண்டும். விசாரணை முடிந்த பின் உங்களது வங்கிக் கணக்குக்கு பணம் மீண்டும் அனுப்பப்படும் எனக் கூறியுள்ளாா். பயந்துபோன முதியவா், அந்த நபா் கூறிய வங்கிக் கணக்குக்கு ரூ.18 லட்சத்தை அனுப்பியுள்ளாா்.
பின்னா், பல நாள்கள் ஆகியும் அவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளவில்லையாம், மேலும், பணமும் திரும்ப அனுப்பப்படவில்லையாம். சந்தேகமடைந்த அவா், அந்த நபரின் கைப்பேசி எண்ணைத் தொடா்பு கொள்ள முயன்றபோது, அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.
இந்த இரண்டு சம்பவங்கள் குறித்து கோவை மாநகர இணையதள குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.