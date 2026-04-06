Dinamani
மாநிலங்களவை எம்பிக்களாக சுதீஷ், அன்புமணி உள்ளிட்டோர் பதவியேற்பு! ராணிப்பேட்டையில் போட்டியிடவில்லை: வினோத் காந்தி! சென்னை: ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஹெலிகாப்டர் அருகே ட்ரோன்: 3 பேர் கைது தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சண். ராமநாதன் ராஜிநாமா
/
கோயம்புத்தூர்

பல்பொருள் அங்காடியில் பங்குதாரா் ஆக்குவதாகக் கூறி ரூ.36 லட்சம் மோசடி! தம்பதி மீது வழக்கு!

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :5 ஏப்ரல் 2026, 8:06 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவையில் பல்பொருள் அங்காடியில் பங்குதாரா் ஆக்குவதாகக் கூறி இளைஞரிடம் ரூ.36 லட்சம் மோசடி செய்ததாக தம்பதி மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

இதுகுறித்து போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுவதாவது:

கோவை, கவுண்டம்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் காா்த்திக் (20). காய்கறி வியாபாரியான இவருக்கு, கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு வடவள்ளியைச் சோ்ந்த ரமேஷ் (55) அறிமுகமாகியுள்ளாா். கோவைப்புதூா் பகுதியில் ரமேஷ் பல்பொருள் அங்காடி நடத்தி வருகிறாா். இதனால் பல்பொருள் அங்காடிக்கு காா்த்திக் காய்கறிகளை விநியோகம் செய்து வந்துள்ளாா்.

இந்நிலையில் ரமேஷ் மற்றும் அவரது மனைவி மினி ஒத்தயத் (50) ஆகியோா், தங்களால் பல்பொருள் அங்காடியை தனியாகக் கவனிக்க இயலவில்லை என்றும், பங்குதாரராக யாராவது இணைந்தால் நன்றாக இருக்கும் எனவும் கூறியுள்ளனா். இதில் பங்குதாரராக இணைய காா்த்திக் ஒப்புக்கொண்டுள்ளாா். இதற்காக காா்த்திக் பல்வேறு தவணைகளாக வங்கிப் பரிமாற்றம் மற்றும் ரொக்கம் என மொத்தம் ரூ.36 லட்சத்தை தம்பதியிடம் வழங்கியுள்ளாா்.

பணத்தைப் பெற்றுக் கொண்ட ரமேஷும், அவரது மனைவியும் நீண்ட நாள்களாகியும் காா்த்திக்கை பங்குதாரராக சோ்க்கவில்லை. இதுகுறித்து காா்த்திக் நேரில் சென்று தம்பதியிடம் கேட்டபோது, அவரை பங்குதாரராக சோ்க்க மறுத்ததோடு, பணத்தையும் தர மறுத்து கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனா்.

விசாரணையில், அந்த தம்பதி பலரிடம் பங்குதாரா் ஆசை காட்டி மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் குனியமுத்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

அரசு வேலை வாங்கி தருவதாகக் கூறி ரூ.60 லட்சம் மோசடி

அரசு வேலை வாங்கி தருவதாகக் கூறி ரூ.60 லட்சம் மோசடி

அரசுப் பணி வாங்கித் தருவதாக ரூ.24 லட்சம் மோசடி: ஒருவா் கைது

இருசக்கர வாகனங்கள் சலுகையில் தருவதாகக் கூறி ரூ. 17.20 லட்சம் மோசடி: புதுகையைச் சோ்ந்தவா் உள்பட 5 போ் தலைமறைவு

அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி ரூ. 10 லட்சம் மோசடி: மூவா் மீது வழக்கு

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மணி நேரங்கள் முன்பு