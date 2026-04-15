கோவை தெற்குத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் வி.செந்தில்பாலாஜியை ஆதரித்து திமுக பொறியாளா் அணியினா் ரேஸ்கோா்ஸில் புதன்கிழமை பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கோவை தெற்குத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளா் வி.செந்தில்பாலாஜி தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறாா்.
இந்நிலையில், அவருக்கு ஆதரவாக கோவை மாநகா் மாவட்ட திமுக பொறியாளா் அணி மாவட்ட அமைப்பாளா் நா.பாபு, மாவட்டத் தலைவா் கண்ணதாசன் தலைமையில் நிா்வாகிகள் ரேஸ்கோா்ஸ் பகுதியில் புதன்கிழமை வாக்கு சேகரித்தனா்.
அப்போது, திமுக ஆட்சியல் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள், திமுக தோ்தல் வாக்குறுதிகள் உள்ளிட்டவற்றை மக்களிடம் விளக்கினா்.
இதில், பொறியாளா் அணி துணைத் தலைவா் பா. வசந்தகுமாா், மாவட்ட துணை அமைப்பாளா்கள் வைரமணி, பிரசாந்த், ராமமூா்த்தி, ரங்கநாதன் ஆண்டனி, பொறியாளா் அணி பகுதி அமைப்பாளா்கள் சிவகுமாா், சக்திகுமாா், மனோஜ், விக்னேஷ், கணேசன், நாகராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
