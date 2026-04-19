கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கோவை தெற்குத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அம்மன் கே.அா்ச்சுணன் தெரிவித்தாா்.
கோவை தெற்குத் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடும் அம்மன் கே.அா்ச்சுணன், உக்கடம் பகுதி வாா்டு எண் 80, செட்டி வீதி பிரதான சாலை, அசோக் நகா், அபிராமி நகா், குறிஞ்சி காா்டன், சேத்துமா வாய்க்கால் மற்றும் காந்தி நகா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சனிக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
அப்போது, அவா் பேசியதாவது: மத்திய அரசின் உதவியுடன் கோவை விமான நிலைய விரிவாக்கப் பணிகளை விரைவுபடுத்தி செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும். கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
கோவை- பாலக்காடு சாலை, மதுக்கரை, மேட்டுப்பாளையம் சாலை, நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் வரையிலான மேற்கு புறவழிச் சாலை திட்டப் பணிகள் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டு மக்களின் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும்.
கோவை -பாலக்காடு சாலை, மதுக்கரை, செட்டிபாளையம் பிரிவு முதல் அவிநாசி சாலையில் நீலாம்பூா் சந்திப்பு வரையிலான நான்கு வழிப் புறவழிச் சாலை ஆறு வழிச் சாலையாக மாற்றப்படும்.
கோவை- திருச்சி சாலையில் ராமநாதபுரம் உயா்மட்ட மேம்பாலம் அகலப்படுத்தப்படும் என்றாா். பிரசாரத்தின்போது அதிமுக நிா்வாகிகள் மற்றும் தொண்டா்கள், கூட்டணிக் கட்சிகளான பாஜக, அமமுக, பாமக நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
