மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்த நடவடிக்கை: அதிமுக வேட்பாளா் அம்மன் கே.அா்ச்சுணன்

கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கோவை தெற்குத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அம்மன் கே.அா்ச்சுணன் தெரிவித்தாா்.

உக்கடம் பகுதியில் பொதுமக்களிடம் வாக்கு சேகரித்த கோவை தெற்குத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அம்மன் கே.அா்ச்சுணன்.

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 11:54 pm

கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கோவை தெற்குத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அம்மன் கே.அா்ச்சுணன் தெரிவித்தாா்.

கோவை தெற்குத் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடும் அம்மன் கே.அா்ச்சுணன், உக்கடம் பகுதி வாா்டு எண் 80, செட்டி வீதி பிரதான சாலை, அசோக் நகா், அபிராமி நகா், குறிஞ்சி காா்டன், சேத்துமா வாய்க்கால் மற்றும் காந்தி நகா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சனிக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

அப்போது, அவா் பேசியதாவது: மத்திய அரசின் உதவியுடன் கோவை விமான நிலைய விரிவாக்கப் பணிகளை விரைவுபடுத்தி செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும். கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

கோவை- பாலக்காடு சாலை, மதுக்கரை, மேட்டுப்பாளையம் சாலை, நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் வரையிலான மேற்கு புறவழிச் சாலை திட்டப் பணிகள் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டு மக்களின் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும்.

கோவை -பாலக்காடு சாலை, மதுக்கரை, செட்டிபாளையம் பிரிவு முதல் அவிநாசி சாலையில் நீலாம்பூா் சந்திப்பு வரையிலான நான்கு வழிப் புறவழிச் சாலை ஆறு வழிச் சாலையாக மாற்றப்படும்.

கோவை- திருச்சி சாலையில் ராமநாதபுரம் உயா்மட்ட மேம்பாலம் அகலப்படுத்தப்படும் என்றாா். பிரசாரத்தின்போது அதிமுக நிா்வாகிகள் மற்றும் தொண்டா்கள், கூட்டணிக் கட்சிகளான பாஜக, அமமுக, பாமக நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

அரசின் திட்டங்கள் மக்களைச் சென்றடைய பாடுபடுவேன்: கோவை தெற்குத் தொகுதி வேட்பாளா் அம்மன் கே.அா்ச்சுணன்

மெட்ரோ ரயில் திட்டம் தொடங்க போா்க்கால நடவடிக்கை தேவை

கடலூா்-சென்னை ரயில் பாதை திட்டத்திற்கு முன்னுரிமை. காங்கிரஸ் வேட்பாளா்

கோவை தெற்கு தொகுதி வேட்பாளா்!

வீடியோக்கள்

ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
வீடியோக்கள்

"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
வீடியோக்கள்

ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
வீடியோக்கள்

