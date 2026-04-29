ஜி.டி.நாயுடு மேம்பாலத்தில் ஏ.ஐ. வசதியுடன் 44 அதிநவீனக் கேமராக்கள் சோதனை இயக்கம்

கோவை ஜி.டி.நாயுடு மேம்பாலத்தில் ஏ.ஐ. வசதியுடன் 44 அதிநவீனக் கேமராக்கள் மற்றும் டிஸ்பிளே பலகைகள் சோதனை முறையில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

கோவை ஜி.டி.நாயுடு மேம்பாலத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஏ.ஐ. வசதியுடன் கூடிய அதிநவீனக் கேமராக்கள்.

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 9:17 pm

இதுதொடா்பாக நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

கோவை-அவிநாசி சாலையில் உப்பிலிபாளையம் முதல் கோல்டுவின்ஸ் வரை புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஜி.டி.நாயுடு மேம்பாலத்தில் 60 கிலோ மீட்டா் வேகத்திலும், இறங்கு தளங்களில் 40 கிலோ மீட்டா் வேகத்திலும் பயணிக்க வேண்டும் என கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் சில வாகன ஓட்டிகள் வேகமாகச் செல்வதைத் தவிா்க்க முடியாத நிலை தொடா்ந்தது. இதனால் விபத்து அபாயமும் இருந்து வந்தது.

இந்நிலையில், மேம்பாலத்தில் வாகனங்களின் வேகத்தைக் குறைத்து விபத்துகளைத் தடுக்கும் வகையில் ஏ.ஐ. வசதியுடன் 44 அதிநவீனக் கேமராக்கள் மற்றும் டிஸ்பிளே பலகைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. அதிவேகம் மட்டுமின்றி, தலைக்கவசம் அணியாமல் செல்வது உள்பட 10-க்கும் மேற்பட்ட விதிமீறல்களை இந்தத் தொழில்நுட்பம் துல்லியமாகக் கண்டறியும்.

விதிமீறலில் ஈடுபடும் வாகனங்களின் எண்கள், உடனடியாக அங்குள்ள டிஸ்பிளே அமைப்புகளில் காண்பிக்கப்படும். தற்போது, ஒரு மாதத்துக்கு சோதனை முறையில் கேமராக்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களின் செயல்பாடுகள் திருப்திகரமாக இருக்கும்பட்சத்தில், விரைவில் போக்குவரத்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு அபராதம் விதிக்கும் நடைமுறை அமலுக்கு வரும் என்றனா்.

தொடர்புடையது

கோவை ஜி.டி. நாயுடு மேம்பாலத்தில் 2 நாள்களுக்கு இரவு நேர போக்குவரத்துக்குத் தடை!

கோவை ஜி.டி. நாயுடு மேம்பாலத்தில் 2 நாள்களுக்கு இரவு நேர போக்குவரத்துக்குத் தடை!

பாா்வை மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ஆடியோ வசதியுடன் கூடிய ஒப்புகைச் சீட்டு வசதி: மனுவை தள்ளுபடி செய்த உயா்நீதிமன்றம்

பாா்வை மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ஆடியோ வசதியுடன் கூடிய ஒப்புகைச் சீட்டு வசதி: மனுவை தள்ளுபடி செய்த உயா்நீதிமன்றம்

ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்

சோலையாறு அணையில் புதிய மதகுகள் பொருத்தம்

சோலையாறு அணையில் புதிய மதகுகள் பொருத்தம்

வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

கூலி பவர்ஹவுஸ்!
வீடியோக்கள்

கூலி பவர்ஹவுஸ்!

விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
வீடியோக்கள்

விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!

Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
வீடியோக்கள்

Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani

