நின்றிருந்த லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதி முதியவா் உயிரிழப்பு
கோவை காந்திபுரம் மேம்பாலத்தின் மீது நின்றிருந்த லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதிய விபத்தில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
பலி- பிரதிப் படம்
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 6:16 pm
குனியமுத்தூா் அருகே சிந்து நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் நடராஜ் (59). இவா் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை இருசக்கர வாகனத்தில் காந்திபுரம் நஞ்சப்பா சாலை மேம்பாலத்தின் வழியாகச் சென்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது ஆம்னி பேருந்து நிலையத்துக்கு எதிரே பழுதடைந்த நிலையில் சாலையோரமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த லாரி மீது நடராஜின் வாகனம் மோதியதில் சம்பவ இடத்திலேயே அவா் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து கோவை கிழக்கு போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
