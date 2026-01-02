பொறியியல் பணி: பெங்களூரு ரயில் பகுதியாக ரத்து
பொறியியல் பராமரிப்புப் பணி காரணமாக பெங்களூரு ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பெங்களூரு ரயில் நிலையத்தில் பொறியியல் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் திருவனந்தபுரம் - பெங்களூரு விரைவு ரயில் (எண்: 16319) பையப்பனஹள்ளி - பெங்களூரு இடையே சனிக்கிழமை (ஜனவரி 3) பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
அன்றைய தினம் திருவனந்தபுரம் - பையப்பனஹள்ளி இடையே மட்டும் இந்த ரயில் இயக்கப்படும்.
அதேபோல, பெங்களூரில் இருந்து ஜனவரி 4-ஆம் தேதி புறப்பட வேண்டிய பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் விரைவு ரயில் (எண்: 16320) அன்று மாலை 7 மணிக்கு பெங்களூரு கன்டோன்மெண்டில் இருந்து புறப்படும்.
எா்ணாகுளம் - பெங்களூரு விரைவு ரயில் (எண்: 16378) பையப்பனஹள்ளி - பெங்களூரு இடையே ஜனவரி 3 மற்றும் 4-ஆம் தேதிகளில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
அன்றைய தினம் எா்ணாகுளம் - பையப்பனஹள்ளி இடையே மட்டும் இயக்கப்படும்.
பெங்களூரில் இருந்து ஜனவரி 4 மற்றும் 5 -ஆம் தேதிகளில் புறப்பட வேண்டிய பெங்களூரு - எா்ணாகுளம் விரைவு ரயில் (எண்: 16377) பெங்களூரு கன்டோன்மெண்டில் இருந்து காலை 6.20 மணிக்குப் புறப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.