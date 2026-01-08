நாடாளுமன்ற வா்த்தக நிலைக்குழு ஆய்வுக் கூட்டம்: ஏற்றுமதி வரிச் சலுகை கோரிய ஜவுளித் தொழில்முனைவோா்
அமெரிக்க வரி விதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு குறித்து கோவையில் வியாழக்கிழமை ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்திய நாடாளுமன்ற வா்த்தக நிலைக் குழுவிடம், ஏற்றுமதி வரிச் சலுகைகள் வேண்டும் என்று ஜவுளித் தொழில்முனைவோா் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
அமெரிக்க அரசு இந்திய பொருள்கள் மீது 50 சதவீத வரி விதித்திருக்கும் நிலையில், அதனால் இந்திய தொழில் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கம் குறித்து அறிவதற்காக திரிணமூல் காங்கிரஸ் மேலவை உறுப்பினா் டோலா சென் தலைமையில் 16 எம்.பி.க்கள் அடங்கிய நாடாளுமன்ற வா்த்தக நிலைக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குழுவினா் ஆந்திர மாநிலம், விசாகப்பட்டினம், சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் தொழில் துறையினரை சந்தித்து ஆய்வு நடத்தியது. இதையடுத்து வியாழக்கிழமை கோவை வந்த இந்தக் குழுவினா் கோவை, திருப்பூா் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த ஜவுளித் தொழில் அமைப்பினரை சந்தித்து, அமெரிக்க வரி விதிப்பால் ஜவுளித் துறைக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு குறித்து கேட்டறிந்தனா்.
இந்தக் கூட்டத்தில், சைமா தலைவா் துரை பழனிசாமி, சிட்டி அமைப்பின் தலைவா் அஸ்வின் சந்திரன், ஏஇபிசி தலைவா் ஆ.சக்திவேல், டெக்ஸ்புரோசில் அமைப்பின் சாா்பில் கே.வி.சீனிவாசன், சைமா பொதுச்செயலா் செல்வராஜ், நல்லதம்பி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் (ஏஇபிசி) தலைவா் ஆ.சக்திவேல் பேசும்போது, இந்திய ஆடை ஏற்றுமதியில் சுமாா் 30 சதவீதம் அமெரிக்க சந்தைக்குச் செல்லும் நிலையில், அமெரிக்காவின் இறக்குமதி வரி விதிப்பால் இந்தியாவின் ஆடை ஏற்றுமதி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆா்டா்களை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக இந்திய ஏற்றுமதியாளா்கள் பெரும் நஷ்டத்தில் விற்பனை செய்ய வேண்டிய நிலை உள்ளது. மத்திய அரசு உடனடியாக நிவாரணத் திட்டத்தை அறிவிக்காவிட்டால் பெரிய அளவிலான வேலையிழப்புக்கு வழிவகுக்கும். எனவே வட்டிச் சலுகை திட்டத்தில் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ள உச்ச வரம்பை நீக்க வேண்டும். வரிப் பிரச்னை தீரும் வரையிலும் ஏற்றுமதி சலுகை வழங்க வேண்டும் என்றாா்.
சைமா தலைவா் துரை பழனிசாமி பேசும்போது, அமெரிக்காவுக்கு அதிக அளவில் ரெடிமேடு ஆடைகள், பெட்ஷீட், டவல் போன்றவற்றை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறோம். இந்தப் பிரச்னையால் 30 சதவீத உற்பத்தி பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது தொடருமானால் லட்சக்கணக்கானோருக்கு வேலையிழப்பு ஏற்படும். எனவே இந்த இக்கட்டான நிலைமை சரியாகும் வரை ஏற்றுமதியாளா்களுக்கு ஊக்குவிப்புத் தொகை வழங்க வேண்டும். அதேபோல பருத்தி மீதான 11 சதவீத இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றாா்.
முன்னதாக நாடாளுமன்ற வா்த்தக நிலைக்குழுத் தலைவா் டோலா சென் செய்தியாளா்களிடம் கூறும்போது, அமெரிக்க வரி விதிப்பு, டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிந்திருப்பது உள்ளிட்ட பிரச்னைகளால் ஜவுளித் தொழில் துறையினருக்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பு குறித்து கேட்டறிய வந்திருக்கிறோம். இதைத் தொடா்ந்து வங்கி அதிகாரிகள், மாநில அரசு அதிகாரிகளுடனும் ஆலோசனை நடத்தி, நாடாளுமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்வோம் என்றாா்.