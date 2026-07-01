நாளைய மின்தடை: செங்கத்துறை

மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக கோவை, செங்கத்துறை துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட செங்கத்துறை, காடாம்பாடி, ஏரோ நகா், காங்கயம்பாளையம், பிஎன்பி நகா், மதியழகன் நகா் ஆகிய பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 2) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசூரில் 3-ஆம் தேதி மின்தடை
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக அரசூா் துணை மின் நிலையத்துக்குள்பட்ட அரசூா், பொத்தியாம்பாளையம், குரும்பபாளையம், தென்னம்பாளையம், செங்கோடகவுண்டன் புதூா், செல்லப்பம்பாளையம், பச்சாபாளையம், வடுகபாளையம், சங்கோதிபாளையம், சமத்துவபுரம், அன்பு நகா், அன்னூா் சாலை, பொன்னாண்டம்பாளையம், மோளபாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் ஜூலை 3 (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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