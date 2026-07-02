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கோயம்புத்தூர்

தனியாா் பம்ப் உற்பத்தி நிறுவனத்தில் 90 கிலோ செப்பு கம்பி திருட்டு

தனியாா் பம்ப் மற்றும் மோட்டாா் உற்பத்தி நிறுவனத்தில் 90 கிலோ செப்பு கம்பிகளை திருடிய நபரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :2 ஜூலை 2026, 4:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தனியாா் பம்ப் மற்றும் மோட்டாா் உற்பத்தி நிறுவனத்தில் 90 கிலோ செப்பு கம்பிகளை திருடிய நபரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

கோவை, வடவள்ளி பகுதியில் தனியாா் பம்ப்ஸ் மற்றும் மோட்டாா் உற்பத்தி நிறுவனம் செயல்படுகிறது. இங்கு ஷபியுல்லா (41) என்பவா் பொது மேலாளராகப் பணிபுரிந்து வருகிறாா். இந்நிறுவனத்தில் கடந்த ஜூன் 30-ஆம் தேதி மாலை வழக்கமான உற்பத்தி பொருள்கள் மற்றும் மூலப்பொருள்களின் இருப்பு குறித்து கணக்கு தணிக்கை செய்யப்பட்டது. அப்போது பம்ப்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் செப்பு கம்பிகளின் இருப்பில் பெருமளவு பற்றாக்குறை இருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து நிறுவனத்தில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களில் கடந்த ஒரு மாதமாக பதிவானக் காட்சிகளை தணிக்கை செய்தனா். அதில் கடந்த மே 29-ஆம் தேதி அதிகாலை 2 மணி அளவில் நிறுவனத்துக்குள் புகுந்த அடையாளம் தெரிந்த நபா், அங்கிருந்த சுமாா் 90 கிலோ எடையுள்ள பழைய மற்றும் புதிய செப்பு கம்பிகளைத் திருடிச் செல்வது பதிவாகியிருந்தது.

இதுகுறித்து மேலாளா் ஷபியுல்லா அளித்த புகாரின்பேரில் வடவள்ளி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, அந்த நபரைத் தேடி வருகின்றனா்.

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